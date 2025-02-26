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Fatih Karagümrük - İskenderunspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nun son maçları oynanıyor. Fatih Karagümrük ile İskenderunspor karşı karşıya geliyor. İki takımın da adını çeyrek finale yazdırma ihtimali bulunuyor. Diğer karşılaşmaların sonuçları da bu mücadeleyi etkileyecek. A Para'dan yayınlanan Fatih Karagümrük - İskenderunspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 20:23 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 20:51
Fatih Karagümrük - İskenderunspor | CANLI YAYIN

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İlk iki maçından 3 puan toplayan Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 2 puanlı İskenderunspor'u ağırlıyor. Oynanacak diğer iki karşılaşmada alınacak sonuçlara göre tarafların çeyrek finale yükselme şansı bulunuyor.

APara CANLI YAYIN

CANLI YAYIN

A Para'dan yayınlanan Fatih Karagümük - İskenderunspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

GOLLER

Karagümrük 0-1 İskenderunspor | Ulaş Zengin'den enfes kafa golü!
GOL: Karagümrük 0-2 İskenderunspor | Erdem Can Polat'tan enfes gol!

FATİH KARAGÜMRÜK - İSKENDERUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre, Berkay, Anıl Yiğit, Alper, Dovedan, Muhammed, Ahmet, Barış Jakob, Gray, İtfan, Ahmet Tarık

İSKENDERUNSPOR: Arel, Ahmet, Ulaş, Erbay, Turan, Erdem Can, Devran, Kerem, Berat, Mohamed, Mehmet

Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. HAFTA PROGRAMI

27 ŞUBAT PERŞEMBE

16.00 | Erzurumspor FK - İstanbulspor
16.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe
16.00 | Kasımpaşa - Göztepe
19.00 | Eyüpspor - Başakşehir
19.00 | Galatasaray - Konyaspor