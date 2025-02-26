Fatih Karagümrük - İskenderunspor | CANLI YAYIN

İlk iki maçından 3 puan toplayan Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 2 puanlı İskenderunspor'u ağırlıyor. Oynanacak diğer iki karşılaşmada alınacak sonuçlara göre tarafların çeyrek finale yükselme şansı bulunuyor.
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A Para'dan yayınlanan Fatih Karagümük - İskenderunspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
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FATİH KARAGÜMRÜK - İSKENDERUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
FATİH KARAGÜMRÜK: Emre, Berkay, Anıl Yiğit, Alper, Dovedan, Muhammed, Ahmet, Barış Jakob, Gray, İtfan, Ahmet Tarık
İSKENDERUNSPOR: Arel, Ahmet, Ulaş, Erbay, Turan, Erdem Can, Devran, Kerem, Berat, Mohamed, Mehmet
Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. HAFTA PROGRAMI
27 ŞUBAT PERŞEMBE
16.00 | Erzurumspor FK - İstanbulspor
16.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe
16.00 | Kasımpaşa - Göztepe
19.00 | Eyüpspor - Başakşehir
19.00 | Galatasaray - Konyaspor