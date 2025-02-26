Fatih Karagümrük - İskenderunspor | CANLI YAYIN

İlk iki maçından 3 puan toplayan Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 2 puanlı İskenderunspor'u ağırlıyor. Oynanacak diğer iki karşılaşmada alınacak sonuçlara göre tarafların çeyrek finale yükselme şansı bulunuyor.

APara CANLI YAYIN

CANLI YAYIN

A Para'dan yayınlanan Fatih Karagümük - İskenderunspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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