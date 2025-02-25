Ertuğrul Doğan'dan flaş sözler! "15-20 puanımız gasp edildi"

Ertuğrul Doğan (Takvim Foto Arşiv)

İşte Doğan'ın sözleri;

"Bizim bir kere derbi ile bir işimiz yok. İki takımın durumu bizi ilgilendirmiyor. İki kulübün asıl aklındaki de kendi çıkarları hakkında yaptıkları yorumlar. Lig de iki takım üzerine kurgulanmış gibi gidiyor. Bu çok yanlış. Bu iki takımın ben adalet arayışında olduklarını düşünmüyorum. Sadece aralarındaki kavgayı ülke gündemine sokuyorlar. Adalet diyoruz ama geçek adalet. Bizden önce Anadolu takımlarının hakkı yeniyor. Biz bunun peşindeyiz. Biz sadece ikili mücadeleden kaynaklı bir arayışta değiliz. Sürekli açıklama yapıyoruz. Trabzonspor'un gasp edilen 15-20 puanı var. Planlı ve programlı bir şekilde. Bu puanlar çalınmıştır. Biz artık bunun bir noktadan sonra değişmesini istiyoruz. Yaşadığımız 3 derbi maçımız var. Gerçekten artık komedi diyorum. Yapılan hatalar da devam ediyor. Gaziantep FK maçında verilen penaltı kamera şakası gibi. Akıllara ziyan. MHK ile devam edilme şansı yok. Sıfır. Bir an önce sistemin düzelmesi lazım. Sayın federasyon başkanı tarafından adımların atılmasını bekliyoruz.

Ligin 2 veya 3. haftasında konuşmaya başladık. Bunlara artık hata demiyorum. Planlı ve programlı, kasıtlı yapılan şeyler. Ligin başından beri bu MHK ile olmayacağını söylüyoruz ve buna devam ediyoruz. Trabzonspor olarak görüşümüz bu şekildedir.

Yabancı hakem konusu... Kim olduğu önemli değil. Kalifiye ve UEFA tarafından kabul edilmiş, üst düzey maç yöneten isimlerin kaos bitene kadar işin içinde olmasını istiyoruz. Özellikle Anadolu takımlarının hakkının yenmemesini istiyoruz.