SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den ırkçılık iddialarına yanıt! "Aciz iftira"

Fenerbahçe Kulübü dev derbinin ardından Jose Mourinho'ya yöneltilen ırkçılık iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın tutumunu aciz bir iftira olarak değerlendirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:32 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:35
Fenerbahçe’den ırkçılık iddialarına yanıt! Aciz iftira

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun derbiden sonra söylediği sözlerle ilgili açıklama yaptı.

    Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

    "Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.

    Teknik Direktörümüz José Mourinho'nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır.

    Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere;
    José Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.

    Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır.

    Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. "

    Galatasaraydan Jose Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusu: Portekizli ırkçılık yaptı! Dünya bu olayı konuşuyorGalatasaraydan Jose Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusu: Portekizli ırkçılık yaptı! Dünya bu olayı konuşuyor
    Galatasaray'dan Jose Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusu: Portekizli ırkçılık yaptı! Dünya bu olayı konuşuyor

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP kurultayı şaibelidir iptal edilsin diyen Lütfü Savaş ifade verdi! Tanık sıfatıyla gitti... Bir suç duyurusu daha bulundu
    Ekrem İmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlük belgeyle tescillendi! YÖK raporu ortaya çıktı: Başvuru bitmeden 2 gün önce şaibeli yatay geçiş
    Almanya’da bağımsızlık ilanı: Yeni Şansölye Merz ABD’yi işaret etti! Trump ne diyecek
    PKK elebaşı Bese Hozat’ın yeni bahanesi: Çağrı video ile gelmezse silah bırakmayız | TÜSİAD’a arka çıktı CHP’ye çağrı yaptı
    MİT’ten sınır ötesi operasyon: Reyhanlı saldırısının son faili Temir Dükancı yakalandı
    Maydonoz Döner operasyonunda yeni detaylar! Darbeci yüzbaşı Levent Doğan’ın kaçış planı | FETÖ’cü olmayana hisse yok!
    Reform yüzyılı: Yeni dönemin ekonomi şifreleri
    Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
    Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu
    Nefes alış şekliniz Alzheimer’ın gizli belirtisi olabilir mi? Yeni araştırma şaşırttı!
    Galatasaray’da veda zamanı! Yıldız futbolcularla yollar ayrılacak
    Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu!
    AK Parti MKYK üyesi seçilen Mesut Özil: Şimdi çok çalışma zamanı! | Dünya basını bunu konuşuyor!
    Başkan Erdoğan istedi Trump karar verdi! Dedeağaç Üssü kapatılacak... Yunan medyasında yas
    Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak?
    Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Kiralık tetikçiye suçüstü
    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi
    ABD Başkanı Donald Trump tarihi verdi: Ukrayna Lideri Zelenskiy Beyaz Saray’a gidiyor!
    Rams Park’ta sessiz derbi! Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
    İstanbul’da dünya starı gibi karşılanan Wanda Nara gündemi salladı!