Fenerbahçe’den yüzyılın hamlesi! Dev transfer

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe'nin son 15 sezonda yaptığı 36 derbide ortaya çıkan "fatura" iki kulüp için de ağır oldu. Derbilerden sonra Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri, oyuncuları ve yöneticileri çeşitli cezalar aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 15 sezonda iki takım arasındaki derbilerde yaşanan olaylardan dolayı sarı-kırmızılı kulübe 3 milyon 915 bin, sarı-lacivertlilere ise 5 milyon 938 bin 750 lira para cezası verdi.

Süper Lig'de üst üste 7 maçını da kazanan ve şampiyonluk hedefine doludizgin devam eden Fenerbahçe, pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Şampiyonluk yolunda en kritik viraj olarak görülen bu karşılaşma hem camia hem taraftarlar hem de futbolcular için ayrı bir önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımdaki hedef; bu zorlu deplasmandan üç puanla dönerek hem ilk yarıdaki maçın rövanşını almak hem de puan farkını üçe düşürmek.

1 MİLYON EURO PRİM



Futbolcular ve teknik heyet Galatasaray derbisine konsantre olmuş durumda... Yönetim de oyuncuların motivasyonunu artırmak için bu dev maça özel prim belirledi. Anderlecht maçı öncesinde yönetim, futbolcular ve teknik heyetle yaptığı toplantıda 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı.

RAMS Park'taki mücadeleden üç puanla dönülmesi halinde; oyuncu ayırt etmeksizin bu miktar dağıtılacak. Kaptanlar bu duruma öncü oldu.