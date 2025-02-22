Fenerbahçe’den yüzyılın hamlesi! Dev transfer

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler derbi maçına çevrildi. Kanarya, ligin 25. haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak.
Sarı lacivertlilerde hedef, sahadan 3 puan ile ayrılarak puan farkını tek maça indirmek.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler derbi maçına çevrildi. Kanarya, ligin 25. haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak.
Sarı lacivertlilerde hedef, sahadan 3 puan ile ayrılarak puan farkını tek maça indirmek.
VINCIC AÇIKLAMASI
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk'te açıklamalarda bulundu.
Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiye hakem Slavko Vincic'in atanmasıyla ilgili gelen soruya cevap verdi.
Hacıosmanoğlu, "Slavko Vincic, şu an en iyi hakemlerde biri. Türkiye'ye operasyon yapmaya mı geliyor? Bütün geleceğini Türkiye'de bir maçta bitirecek, öyle mi?" dedi.
"GALATASARAY'IN BAŞVURUSU OLDU"
İbrahim Hacıosmanoğlu, "Galatasaray'ın Slavko Vincic için başvurusu oldu. MHK'nın talimatı yerli hakem üzerine yapılmış. Yabancı hakemler, yönetim kararı ile geliyor. Geçen sene VAR hakemi nasıl geldi? Yönetim kurulu kararıyla, neden itiraz etmedin? Bu sene VAR'a yabancı hakem aynı şekilde geldi, ne fark var." ifadelerini kullandı.
FATURASI AĞIR OLUYOR
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe'nin son 15 sezonda yaptığı 36 derbide ortaya çıkan "fatura" iki kulüp için de ağır oldu.
Derbilerden sonra Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri, oyuncuları ve yöneticileri çeşitli cezalar aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 15 sezonda iki takım arasındaki derbilerde yaşanan olaylardan dolayı sarı-kırmızılı kulübe 3 milyon 915 bin, sarı-lacivertlilere ise 5 milyon 938 bin 750 lira para cezası verdi.
DERBİ PRİMİ BELLİ OLDU
Süper Lig'de üst üste 7 maçını da kazanan ve şampiyonluk hedefine doludizgin devam eden Fenerbahçe, pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak.
Şampiyonluk yolunda en kritik viraj olarak görülen bu karşılaşma hem camia hem taraftarlar hem de futbolcular için ayrı bir önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımdaki hedef; bu zorlu deplasmandan üç puanla dönerek hem ilk yarıdaki maçın rövanşını almak hem de puan farkını üçe düşürmek.
1 MİLYON EURO PRİM
Futbolcular ve teknik heyet Galatasaray derbisine konsantre olmuş durumda... Yönetim de oyuncuların motivasyonunu artırmak için bu dev maça özel prim belirledi. Anderlecht maçı öncesinde yönetim, futbolcular ve teknik heyetle yaptığı toplantıda 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı.
RAMS Park'taki mücadeleden üç puanla dönülmesi halinde; oyuncu ayırt etmeksizin bu miktar dağıtılacak. Kaptanlar bu duruma öncü oldu.
'SPECIAL ONE' HAKKINI VERDİ
Sezon başında geldiği Fenerbahçe'de oynattığı futbol başta olmak üzere birçok konuda eleştirilen teknik direktör Jose Mourinho, rakamlara göre büyük iş başardı.
Çıktığı 39 resmi maçta 25 galibiyet, 9 beraberlik alıp 5 kez kaybeden, son 15 karşılaşmada hiç yenilmeyen (11G-4B) Portekizli hoca, Süper Lig'de zirve yarışı verirken Avrupa Ligi'nde de play-off'ta Anderlecht'i geçerek son 16 turuna kaldı. Tüm futbolcularını hazır tutmayı başaran 'Özel biri' lakaplı teknik adamla Fenerbahçe parmakla gösterilen takım haline gelirken birçok değerde kendini aştı.
EN-NESYRİ ONUNLA COŞTU
Transfer döneminde alınan ve sonrasında eleştirilen En-Nesyri'ye sonuna kadar kefil oldu. Süper Lig'de, Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Ligi'nde coşan Faslı yıldız, Fenerbahçe'de bu sezon 24 gole ulaşarak 2020-21'de Sevilla'daki kariyer rekorunu egale etti.
TARAFTARLARI GERİ KAZANDI
Mourinho, sarı-lacivertli takımın kasasına şu ana kadar ciddi bir gelir sağladı. Avrupa Ligi'ne katılım payıyla, gruplarda elde ettiği galibiyetler-beraberlikler ve bonuslar sonucunda Kanarya, 16.4 milyon Euro (625.2 milyon TL) kazandı. Süper Lig'de 96.5 milyon TL'yi kasasına koyan Fenerbahçe, toplamda 721.7 milyon TL ile bayram yaşadı.
Taraftarlar her karşılaşmada tribünleri hınca hınç doldurdu. Süper Lig'de 35 bin ortalamayla stadı en fazla dolduran ikinci ekip F.Bahçe olurken, Avrupa'da da 36 takım içerisinde 36 bin ile en fazla futbolsever çeken 10. takım olarak dikkat çekti.
YUSUF'U TÜRK FUTBOLUNA ARMAĞAN ETTİ
Kadroda sürekli rotasyon yaparak birçok futbolcunun takım ile bağını güçlendirdi.
Dzeko ile En-Nesyri'den birinin yedek kalması yerine ikiliyi birlikte oynattı. Sakatlıkların çokluğunda Levent Mercan'ı sol stoperde kullandı. Kulübede unutulan 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek'i ilk 11 statüsüne taşıdı.
YUSUF AKÇİÇEK KARARI
Fenerbahçe bir yandan derbiye hazırlanırken, diğer yandan iç ve dış transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray altyapısından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Yusuf Akçiçek, sarı-lacivertlilerde her geçen gün performansının üzerine koyuyor.
Anderlecht maçlarında bir gol bir asistlik skor katkısı yapan Yusuf Akçiçek, savunmada da güven veriyor.
ZAM HAMLESİ
Fenerbahçe yönetimi, 19 yaşındaki stoperin sözleşmesini uzatmıştı. Yıllık bonuslarla birlikte 1 milyon lira kazanan Yusuf Akçiçek'e performansı sonrası zam yapma kararı alındı.
SERBEST KALMA MADDESİ
Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek'in sözleşmesine serbest kalma maddesi de ekleyeceği öğrenildi. Bu serbest kalma bedelinin ise oldukça yüksek bir rakam olması hedefleniyor.
VAN DIJK BOMBASI
Bu sezon transferde en büyük harcamayı stoper bölgesine yapan Fenerbahçe, sezon sonunda da büyük bir bomba için hazırlanıyor. Çağlar Söyüncü, Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi yıldızları kadrosuna katan Kanarya'nın yeni hedefi ise Virgil van Dijk.
MOURINHO GÖRÜŞTÜ
Liverpool ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı stoper ile, Jose Mourinho'nun sezon sonu için görüştüğü gelen bilgiler arasında.
28 MİLYON EURO
Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi stoperleri arasında gösterilen van Dijk'ın güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro.
Bu sezon 26 Premier Lig maçında görev alan ve adım adım şampiyonluğa ilerleyen Hollandalı yıldız, hücumda da 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.