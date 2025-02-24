Cimbom kazanması halinde şampiyonluk yarışında dev bir avantaj yakalayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi imha planını belirledi. Büyük maçlardaki performansı ile Türk futbol tarihine adını yazdıran Okan Buruk rakibini adeta futbolcularına ezberletti. İşte Buruk'un 5 maddelik maç planı:

Zaferin şifresi kontrol! Derbilerin usta ismi Okan Buruk Fenerbahçe'yi yıkım planını belirledi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

1- Derbinin başında topa sahip olunacak ve kontrol elde tutulacak. Lemina, Sara, Torreiya üçlüsüyle tempoyu Galatasaray ayarlayacak. Sabırla hücum edilecek. Ataklar sonlandırılacak ve rakibe geçiş verilmeyecek.



2- Fenerbahçe'nin geriden topla çıkarken yaşadığı sorunların üzerine presle gidilecek. Bağlantı oyuncusu olan Fred'in top alması engellenecek. Rakibin bu şekilde sürekli uzun toplarla hücum etmesi sağlanacak.