Zaferin şifresi kontrol! Derbilerin usta ismi Okan Buruk Fenerbahçe'yi yıkım planını belirledi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
5- Oğuz Aydın'ın savunma zaafı nedeniyle Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı ile sol kanattan hücumlar zorlanacak. Bu bölgeye zaman zaman Gabriel Sara da dahil olacak.
Zaferin şifresi kontrol! Derbilerin usta ismi Okan Buruk Fenerbahçe'yi yıkım planını belirledi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
DİKKAT ÇEKİCİ ÜSTÜNLÜK
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu süre boyunca derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı.
2022-2023 sezonunda Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe karşısında içeride ve dışarıda 3-0'lık galibiyet yaşayan Okan Buruk, geçen sezonda da Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi.
Son olarak bu sezonun ilk yarısındaki maçta Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla geçen Okan Buruk, derbilerde Portekizli teknik adamlara karşı büyük üstünlük sağladı.