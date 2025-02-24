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Zaferin şifresi kontrol! Derbilerin usta ismi Okan Buruk Fenerbahçe'yi yıkım planını belirledi

Galatasaray’ın başında ilk kez bir maça 3’lü orta saha ile başlayacak olan tecrübeli hoca futbolcularına, "Derbinin senaryosunu biz belirleyeceğiz" dedi. Aslan, Torreira, Sara ve Lemina ile merkezi kontrol edip direksiyonu eline almak istiyor. Buruk’un Osimhen’le ilgili de özel planlar yaptığı da belirtiliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025
Zaferin şifresi kontrol! Derbilerin usta ismi Okan Buruk Fenerbahçe’yi yıkım planını belirledi

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    Cimbom kazanması halinde şampiyonluk yarışında dev bir avantaj yakalayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi imha planını belirledi. Büyük maçlardaki performansı ile Türk futbol tarihine adını yazdıran Okan Buruk rakibini adeta futbolcularına ezberletti. İşte Buruk'un 5 maddelik maç planı:

    Zaferin şifresi kontrol! Derbilerin usta ismi Okan Buruk Fenerbahçe'yi yıkım planını belirledi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Zaferin şifresi kontrol! Derbilerin usta ismi Okan Buruk Fenerbahçe'yi yıkım planını belirledi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    1- Derbinin başında topa sahip olunacak ve kontrol elde tutulacak. Lemina, Sara, Torreiya üçlüsüyle tempoyu Galatasaray ayarlayacak. Sabırla hücum edilecek. Ataklar sonlandırılacak ve rakibe geçiş verilmeyecek.

    2- Fenerbahçe'nin geriden topla çıkarken yaşadığı sorunların üzerine presle gidilecek. Bağlantı oyuncusu olan Fred'in top alması engellenecek. Rakibin bu şekilde sürekli uzun toplarla hücum etmesi sağlanacak.

    Zaferin şifresi kontrol! Derbilerin usta ismi Okan Buruk Fenerbahçe'yi yıkım planını belirledi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Zaferin şifresi kontrol! Derbilerin usta ismi Okan Buruk Fenerbahçe'yi yıkım planını belirledi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    3- Çok forma olan ve büyük bir fiziki üstünlüğü bulunan Osimhen doğru şekilde kullanılacak. Özellikle Nijeryalı yıldız ceza sahasında Amrabat'la eşleştiğinde yüksek toplar veya kenar ortaları ile buluşturulacak.

    4- Fenerbahçe'nin yüksek top avantajını kullanmasına izin verilmeyecek. Özellikle kaleye yakın bölgede faul yapılmayacak.

    Zaferin şifresi kontrol! Derbilerin usta ismi Okan Buruk Fenerbahçe'yi yıkım planını belirledi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Zaferin şifresi kontrol! Derbilerin usta ismi Okan Buruk Fenerbahçe'yi yıkım planını belirledi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    5- Oğuz Aydın'ın savunma zaafı nedeniyle Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı ile sol kanattan hücumlar zorlanacak. Bu bölgeye zaman zaman Gabriel Sara da dahil olacak.

    Zaferin şifresi kontrol! Derbilerin usta ismi Okan Buruk Fenerbahçe'yi yıkım planını belirledi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Zaferin şifresi kontrol! Derbilerin usta ismi Okan Buruk Fenerbahçe'yi yıkım planını belirledi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    DİKKAT ÇEKİCİ ÜSTÜNLÜK
    Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu süre boyunca derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı.

    2022-2023 sezonunda Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe karşısında içeride ve dışarıda 3-0'lık galibiyet yaşayan Okan Buruk, geçen sezonda da Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi.

    Son olarak bu sezonun ilk yarısındaki maçta Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla geçen Okan Buruk, derbilerde Portekizli teknik adamlara karşı büyük üstünlük sağladı.

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