Carlo Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması! "Oynamaya hazır"

Ligde üç maç sonra galibiyetle tanışan Real Madrid, puanını 54'e yükselterek lider Barcelona ile puanları eşitledi. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Girona ise 31 puanda kaldı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Girona karşılaşmasında da süre alamadı ve mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Genç oyuncu, son yedi maçın altısında oyuna girmedi.
Arda Güler (REUTERS)
ANCELOTTİ: "ARDA GÜLER OYNAMAYA HAZIR"
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Carlo Ancelotti, Arda Güler'in fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirterek, "Arda Güler iyi durumda ve oynamaya hazır." ifadelerini kullandı.
Real Madrid taraftarları ise takımda sık yaşanan sakatlıklar ve genç oyunculara yeterince şans verilmemesi nedeniyle teknik direktör Ancelotti'ye tepki göstermeye devam ediyor.