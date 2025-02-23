Karşılaşmanın 7. dakikasında Amir Rrahmani'nin kendi kalesine attığı golle Como öne geçti. Napoli, 17. dakikada Giacomo Raspadori'nin golüyle skoru eşitledi. Ancak Como, 77. dakikada Assane Diao'nun attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu mağlubiyetle birlikte Napoli'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 56 puanda kalarak liderliği Inter'e kaptırdı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Como ise puanını 28'e yükseltti.

Napoli, önümüzdeki hafta sahasında Inter'i konuk edecek. Como ise Roma deplasmanında puan arayacak.