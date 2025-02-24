Galatasaray - Fenerbahçe maçını veren yabancı kanallar listesi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. İki ezeli rakibin mücadelesi büyük bir heyecanla beklenirken, taraftarlar derbiyi şifresiz izleyip izleyemeyeceklerini merak ediyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. İki ezeli rakibin mücadelesi büyük bir heyecanla beklenirken, taraftarlar derbiyi şifresiz izleyip izleyemeyeceklerini merak ediyor.
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