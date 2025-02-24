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Galatasaray - Fenerbahçe maçını veren yabancı kanallar listesi

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev mücadele yaklaşıyor. Galatasaray, Rams Park’ta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek. Derbinin yayın bilgileri merak konusu olurken, birçok taraftar Galatasaray - Fenerbahçe derbisi şifresiz canlı izleme araçlarını araştırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 20:36 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 08:57
Galatasaray - Fenerbahçe maçını veren yabancı kanallar listesi

İÇİNDEKİLER

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    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. İki ezeli rakibin mücadelesi büyük bir heyecanla beklenirken, taraftarlar derbiyi şifresiz izleyip izleyemeyeceklerini merak ediyor.

    Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

    📺 GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ YABANCI KANALLAR LİSTESİ

    📌 TÜRKİYE'DE YAYINCI KURULUŞLAR

    🏟️ beIN Sports 1

    📡 TOD TVr

    💻 Digiturk Play

    🌍 DERBİYİ DÜNYADA YAYINLAYAN KANALLAR

    🇫🇷 FRANSA

    • 📺 beIN SPORTS CONNECT
    • 📡 FreemyCANAL
    • 🏆 beIN Sports 2

    🇬🇧 İNGİLTERE

    • 🎥 BT Sport 2 / HD

    🇵🇹 PORTEKİZ

    • Sport TV Multiscreen
    • 📡 Sport TV1

    🇷🇺 RUSYA

    • 🖥️ matchtv.ru
    • Sportbox.ru
    • 📺 Матч! Футбол 3

    🇪🇸 İSPANYA

    • 📡 beIN Sports España / HD

    AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

      • 🌍 Fanatiz USA
      • 📡 fuboTV
      • 🏆 beIN SPORTS CONNECT
      • 📺 beIN SPORTS
      • beIN SPORTS en Español

      🇨🇦 KANADA

      • 📡 beIN SPORTS CONNECT Canada
      • 🏆 fuboTV Canada
      • Fanatiz Canada
      • 🎥 beIN Sports Canada

      🇦🇷 ARJANTİN

      • 📡 Disney+ Argentina

      🇧🇷 BREZİLYA

      • 📺 ZappingClaro TV+
      • 🌍 Disney+ Brazil
      • 🎥 Sky+Vivo Play
      • ESPN4 Brazil

      🇩🇪 ALMANYA

      • 📡 DAZN Germany

      🇦🇿 AZERBAYCAN

      • 📺 AzTV (Azerbaijan)

      🇦🇱 ARNAVUTLUK

      • 📡 SuperSport 2 Digitalb

      🇬🇷 YUNANİSTAN

      • 🎥 ERT 1

      🇭🇺 MACARİSTAN

      • Sport 1 Hungary

      🇿🇦 GÜNEY AFRİKA

      • 📡 ESPN Africa

      🇨🇳 ÇİN

      • 📺 ZhiBo8

      🌎 KARAYİPLER BÖLGESİ

      • 📡 Disney+ Caribbean

      🌍 AFRİKA'DA YAYIN YAPAN KANALLAR

      • 📺 DStv Now
      • 🎥 ESPN Africa

      📌 İNTERNETTEN TAKİP ETMEK İÇİN

      • 🔴 Fanatik.com.tr (Canlı anlatım)
      • 📡 TOD TV (Online yayın)
      • 💻 beIN CONNECT
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