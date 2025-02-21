Tahkim Kurulu’ndan Galatasaray’ın talebine ret!

İşte Tahkim Kurulu'nun açıklaması:

Galatasaray A.Ş.'nin 21.02.2025 tarihli başvurusunda; Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. Haftasında oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına Merkez Hakem Kurulu tarafından yabancı hakem atanması kararına karşı 20.02.2025 tarihinde TFF Yönetim Kurulu'na yapılan iptal talepli başvurunun yanıtsız bırakılarak reddedildiğine karar verilmesi ve TFF Yönetim Kurulu'nun kararının iptal edilmesine dair talebi incelendi Yapılan müzakere neticesinde; hukuka ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığından talebin reddine, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu"