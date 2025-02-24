Fener baskın yapacak! Kariyeri derbi zaferiyle dolu olan Jose Mourinho Cimbom’u işte böyle yıkacak

Kazanmaktan başka çaresi olmayan Fenerbahçe tüm planlarını zafer üzerine kurdu. Kariyerinde böylesine maçları çok oynayan Mourinho rakibi yıkım planını belirledi. İşte 5 maddede o plan:
Kazanmaktan başka çaresi olmayan Fenerbahçe tüm planlarını zafer üzerine kurdu. Kariyerinde böylesine maçları çok oynayan Mourinho rakibi yıkım planını belirledi. İşte 5 maddede o plan:
1- Mourinho için derbinin şifresi öne geçmek. Maça düşük tempo ile değil agresif başlayıp 1-0'ı bulmak için uğraşılacak. Bu gol gelirse kontrol ve momentum ele alınacak. 3 puana giden yok kolaylaşacak.
2- Dzeko'nun pivot özelliği sıklıkla kullanılacak. Boşnak yıldızın derine gelip duvar olması sonrası Szymanski ve Nesyri, Galatasaray'ın savunmasının arkasındaki boşluklara sürekli koşular atacak. Bek ve stoper arasındaki boşluklar kullanılacak.
3- Rakiple veya tribünlerle oynayıp tansiyonu yükseltecek hareketler yapılmayacak. Taraftarların maçın içine girmesi engellenecek.
4- Savunması sıkıntılı iki bek Frankowski ve Eren'in üzerine ısrarla gidilecek. Kostic ve Oğuz Aydın sürekli oraları zorlayacak. En Nesyri yüksek ortalarla beslenecek.
5- Pres rakibin 1. bölgesinde değil 2. bölgede yapılacak. Galatasaray'ın merkez oyuncularının buralarda sürekli yaptığı top kayıpları hızlı hücumlar ile değerlendirilecek.
DERSİNİ İYİ ÇALIŞTI!
Büyük maçları oynamasını çok seven Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesi gece gündüz hazırlık yaptı.