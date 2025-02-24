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Kazanmaktan başka çaresi olmayan Fenerbahçe tüm planlarını zafer üzerine kurdu. Kariyerinde böylesine maçları çok oynayan Mourinho rakibi yıkım planını belirledi. İşte 5 maddede o plan:

Fener baskın yapacak! Kariyeri derbi zaferiyle dolu olan Jose Mourinho Cimbom'u işte böyle yıkacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



1- Mourinho için derbinin şifresi öne geçmek. Maça düşük tempo ile değil agresif başlayıp 1-0'ı bulmak için uğraşılacak. Bu gol gelirse kontrol ve momentum ele alınacak. 3 puana giden yok kolaylaşacak.



2- Dzeko'nun pivot özelliği sıklıkla kullanılacak. Boşnak yıldızın derine gelip duvar olması sonrası Szymanski ve Nesyri, Galatasaray'ın savunmasının arkasındaki boşluklara sürekli koşular atacak. Bek ve stoper arasındaki boşluklar kullanılacak.