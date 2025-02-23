Ruben Aguilar'dan Przemyslaw Frankowski itirafı! "Ayrılması memnun etti"

Lens forması giyen Ruben Aguilar, Galatasaray'ın Przemyslaw Frankowski'yi transfer etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki futbolcu, Frankowski'nin takımdan ayrılmasının kendisi için olumlu olduğunu belirterek, "Przemyslaw Frankowski'nin ayrılması benim için iyi oldu çünkü Franky takımın vazgeçilmez bir parçasıydı." dedi.

Kulübe katkı yapabilmek adına tüm performansını ortaya koyacağını ifade eden Aguilar, "Bundan sonra kulübe sadık bir oyuncu olduğumu ve iyi performans göstermek için elimden gelen her şeyi yapacağımı göstermek bana bağlı olacak." diye konuştu.



Lens'te bu sezon 7 maçta süre bulan Ruben Aguilar, 1 asist yaptı.