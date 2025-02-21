Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu!

İlk maçı Kadıköy'de 3-0 kazanan Fenerbahçe, Belçika'daki rövanşta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi 'nde temsil eden Fenerbahçe , 24. sırada bitirdiği lig etabının ardından son 16 turuna yükselmeyi başardı. Kanarya, son 16 turu play-off mücadelesinde Anderlecht ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi. (AA)

RAKİP BELLİ OLDU

Son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, İskoçya ekiplerinden Rangers ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe ilk maçta rakibini Kadıköy'de konuk edecek.

Avrupa Ligi'ni 7. sırada bitiren mavi beyazlılar, kendi liginde Celtic'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

ÇEYREK FİNAL MUHTEMEL RAKİPLERİ DE BELİRLENDİ

Fenerbahçe, son 16 turunda Rangers'ı elemesi halinde çeyrek finalde Roma - Athletic Bilbao maçının galibiyle eşleşecek.

Temsilcimiz tur atlaması halinde çeyrek final ve yarı finalde ilk maçı Kadıköy'de oynayacak.