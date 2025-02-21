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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turu play-off eşleşmesinde Anderlecht'i saf dışı bıraktı. Adını son 16 turuna yazdıran temsilcimizin rakibi de belli oldu. Kanarya, bu turda İskoçya ekiplerinden Rangers ile eşleşti. İşte eşleşmeye dair tüm detaylar ve maç takvimi...

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 15:16 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 15:27
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu!

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    Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 24. sırada bitirdiği lig etabının ardından son 16 turuna yükselmeyi başardı. Kanarya, son 16 turu play-off mücadelesinde Anderlecht ile karşı karşıya geldi.

    İlk maçı Kadıköy'de 3-0 kazanan Fenerbahçe, Belçika'daki rövanşta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

    Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi. (AA)Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi. (AA)
    RAKİP BELLİ OLDU

    Son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, İskoçya ekiplerinden Rangers ile eşleşti.

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe ilk maçta rakibini Kadıköy'de konuk edecek.

    Avrupa Ligi'ni 7. sırada bitiren mavi beyazlılar, kendi liginde Celtic'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

    ÇEYREK FİNAL MUHTEMEL RAKİPLERİ DE BELİRLENDİ

    Fenerbahçe, son 16 turunda Rangers'ı elemesi halinde çeyrek finalde Roma - Athletic Bilbao maçının galibiyle eşleşecek.

    Temsilcimiz tur atlaması halinde çeyrek final ve yarı finalde ilk maçı Kadıköy'de oynayacak.

    Fenerbahçe'de hedef final. (AA)Fenerbahçe'de hedef final. (AA)
    SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri şu şekilde:

    Fenerbahçe - Rangers
    Viktoria Plzen - Lazio
    Ajax - Eintracht Frankfurt
    Real Sociedad - Man United
    Bodo/Glimt - Olympiakos
    AZ Alkmaar - Tottenham
    FCSB - Lyon
    Roma - Athletic Bilbao

    Fenerbahçe ilk maçı Kadıköy'de oynayacak. (AA)Fenerbahçe ilk maçı Kadıköy'de oynayacak. (AA)
    SÜPER LİG'DE BAY GEÇECEK

    Sarı lacivertliler, 6-13 mart tarihleri arasındaki hafta sonu Süper Lig'de maça çıkmayacak. Kanarya o haftayı 'bay' geçecek.

    Rangers ise aynı hafta İskoçya Ligi'nde Celtic derbisine çıkacak.

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