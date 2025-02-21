Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 24. sırada bitirdiği lig etabının ardından son 16 turuna yükselmeyi başardı. Kanarya, son 16 turu play-off mücadelesinde Anderlecht ile karşı karşıya geldi.
İlk maçı Kadıköy'de 3-0 kazanan Fenerbahçe, Belçika'daki rövanşta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi. (AA)
RAKİP BELLİ OLDU
Son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, İskoçya ekiplerinden Rangers ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe ilk maçta rakibini Kadıköy'de konuk edecek.
Avrupa Ligi'ni 7. sırada bitiren mavi beyazlılar, kendi liginde Celtic'in ardından ikinci sırada yer alıyor.
ÇEYREK FİNAL MUHTEMEL RAKİPLERİ DE BELİRLENDİ
Fenerbahçe, son 16 turunda Rangers'ı elemesi halinde çeyrek finalde Roma - Athletic Bilbao maçının galibiyle eşleşecek.
Temsilcimiz tur atlaması halinde çeyrek final ve yarı finalde ilk maçı Kadıköy'de oynayacak.
Fenerbahçe'de hedef final. (AA)
SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri şu şekilde:
Fenerbahçe - Rangers
Viktoria Plzen - Lazio
Ajax - Eintracht Frankfurt
Real Sociedad - Man United
Bodo/Glimt - Olympiakos
AZ Alkmaar - Tottenham
FCSB - Lyon
Roma - Athletic Bilbao