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Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'inde Manchester City ile Liverpool kozlarını Etihad Stadyumu'nda paylaşıyor. Liderlik koltuğunda oturan Kırmızılar, Arsenal'in evinde kaybetmesi sonrasınd puan farkını açmak amacında. City ise kayıp sezonda en azından büyük maçları kazanarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor. Manchester City - Liverpool maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 17:34 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 17:39
Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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    Manchester City ille Liverpool, Premier Lig'de karşı karşıya geliyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri, Real Madrid karşısında yaşanan hezimetin ardındn rakibini yenerek moral bulmak amacında.

    Arne Slot ve ekibi ise zorlu deplasmandan 3 puanı koparıp farkı 11'e çıkarmak aruzunda.

    CANLI TAKİP

    Manchester City - Liverpool maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Liverpool Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor (İHA)Liverpool Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor (İHA)

    CITY KÖTÜ DÖNEMDEN GEÇİYOR

    Premier Lig'de son dönemde damga vuran ve üst üste şampiyonluklar kazanan Manchester City bu sezon ise kendi çıtasına göre düşük bi performans sergiliyor.

    Manchester'ın mavi temsilcisi, çıktığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrılarak 44 puan alabildi.

    Lider Liverpool'un 17 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.

    Phil Foden (AA)Phil Foden (AA)

    ARNE SLOT KADERİ DEĞİŞTİRDİ

    Bu sezon takımın başına Arne Slot'u getiren Liverpool ise yakaladığı formla Premier Lig'e damga vurdu. Hollandalı çalıştırıcı 18 galibiyet ve 7 beraberliğin yanı sıra sadece 1 kez yenildi. 61 puanla zirvede yer alıyor.

    Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    Premier Lig'de oynanacak Manchester City Liverpool maçı saat 19.30'da başlayacak ve Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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