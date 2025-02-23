Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City ille Liverpool, Premier Lig'de karşı karşıya geliyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri, Real Madrid karşısında yaşanan hezimetin ardındn rakibini yenerek moral bulmak amacında.
Arne Slot ve ekibi ise zorlu deplasmandan 3 puanı koparıp farkı 11'e çıkarmak aruzunda.
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Liverpool Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor (İHA)
CITY KÖTÜ DÖNEMDEN GEÇİYOR
Premier Lig'de son dönemde damga vuran ve üst üste şampiyonluklar kazanan Manchester City bu sezon ise kendi çıtasına göre düşük bi performans sergiliyor.
Manchester'ın mavi temsilcisi, çıktığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrılarak 44 puan alabildi.
Lider Liverpool'un 17 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.