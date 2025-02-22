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22 Şubat 2025 Süper Lig | Bugün hangi takımın maçı var? İstanbul'da bugün maç var mı?

Futbol dünyasında heyecan hız kesmeden devam ediyor! Süper Lig, UEFA organizasyonları, Ziraat Türkiye Kupası ve dünya genelindeki önemli liglerde bugün hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Hakem kararları, tartışmalı pozisyonlar, kartlar ve skor gelişmeleri futbolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında. Peki, 22 Şubat Cumartesi günü sahaya çıkacak takımlar hangileri? Bugün kimin maçı var? İstanbul'da bugün maç var mı? İşte merak edilenler ve günün maç fikstürü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 15:41 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 15:41
22 Şubat 2025 Süper Lig | Bugün hangi takımın maçı var? İstanbul’da bugün maç var mı?

İÇİNDEKİLER

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    Futbol dünyasında heyecan hız kesmeden devam ediyor! Süper Lig, UEFA organizasyonları, Ziraat Türkiye Kupası ve dünya genelindeki önemli liglerde bugün hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Hakem kararları, tartışmalı pozisyonlar, kartlar ve skor gelişmeleri futbolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında. Peki, 22 Şubat Cumartesi günü sahaya çıkacak takımlar hangileri? Bugün kimin maçı var? İstanbul'da bugün maç var mı? İşte merak edilenler ve günün maç fikstürü...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    22 ŞUBAT CUMARTESİ | BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

    Süper Lig

    • 13:30 Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)
    • 16:00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (beIN Sports 1)
    • 19:00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

    1. Lig

    • 13:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (beIN Sports 2)
    • 13:30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (beIN Sports MAX 1)
    • 16:00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (beIN Sports 2)
    • 19:00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)
    • 19:00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor (beIN Sports MAX 1)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Premier Lig

    • 15:30 Everton-Manchester United
    • 18:00 Ipswich Town-Tottenham
    • 18:00 Southampton-Brighton
    • 18:00 Arsenal-West Ham United
    • 18:00 Bournemouth-Wolverhampton
    • 18:00 Fulham-Crystal Palace
    • 20:30 Aston Villa-Chelsea

    LaLiga

    • 16:00 Deportivo Alaves-Espanyol
    • 18:15 Rayo Vallecano-Villarreal
    • 20:30 Valencia-Atletico Madrid
    • 23:00 Las Palmas-Barcelona

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Serie A

    • 17:00 Parma-Bologna
    • 17:00 Venezia-Lazio
    • 20:00 Torino Milan
    • 22:45 Inter Genoa

    Ligue 1

    • 19:00 Lille-Monaco
    • 21:00 Saint-Etienne-Angers
    • 23:05 Auxerre-Marsilya

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bundesliga

    • 17:30 Mainz 05-St.Pauli
    • 17:30 Wolsburg-Bochum
    • 17:30 Holstein Kiel-Bayer Leverkusen
    • 17:30 Mönchengladbach-Augsburg
    • 20:30 Borussia Dortmund-Union Berlin

    Suudi Arabistan - Pro Lig

    • 16:00 Al Kholood-Al Wahda
    • 17:05 Al Taawon-Al Shabab
    • 21:15 Al Ittihad-Al Hilal

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Portekiz Ligi

    • 21:00 Benfica-Boavista

    Championship

    • 15:30 Sunderland-Hull City

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