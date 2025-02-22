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Karadeniz'de muhteşem geri dönüş! Samsunspor - Rizespor: 2-3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı. Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekip 2-0 öne geçse de konuk takım geriden gelerek 3 puanın sahibi oldu.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 20:59 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 20:59
Karadeniz’de muhteşem geri dönüş! Samsunspor - Rizespor: 2-3 | MAÇ SONUCU

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    Bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çeken Samsunspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u evinde ağırladı. Kırmızı beyazlı ekip ilk yarıda Samet Akdydin'in kendi kalesine attığı gol ve Emre Kılınç ile 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

    52. dakikada bu kez Lubomir Satka kendi ağlarını havalandırdı. 86'da Ali Sowe beraberliği sağlayan vuruşu yaptı. 88'de ise Altin Zeqiri, soldan girdiği ceza sahası içinde 2 defans oyuncusu ve kaleci Okan Kocuk'un bakışları arasında yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Maç, yeşil mavililerin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

    Samsunspor bu sonuçla 46 puanda kaldı. Gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise puanını 30'a yükseltti. 2 Mart'ta Alanyaspor ile evinde karşılaşacak.

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