Bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çeken Samsunspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u evinde ağırladı. Kırmızı beyazlı ekip ilk yarıda Samet Akdydin'in kendi kalesine attığı gol ve Emre Kılınç ile 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

52. dakikada bu kez Lubomir Satka kendi ağlarını havalandırdı. 86'da Ali Sowe beraberliği sağlayan vuruşu yaptı. 88'de ise Altin Zeqiri, soldan girdiği ceza sahası içinde 2 defans oyuncusu ve kaleci Okan Kocuk'un bakışları arasında yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Maç, yeşil mavililerin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Samsunspor bu sonuçla 46 puanda kaldı. Gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise puanını 30'a yükseltti. 2 Mart'ta Alanyaspor ile evinde karşılaşacak.