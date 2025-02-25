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Acun Ilıcalı'dan İngiliz basınına Jose Mourinho için "manipülasyon" sözleri

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından sarı kırmızılı ekibin, Jose Mourinho'ya yönelttiği ırkçılık iddiaları dünya gündemine oturdu. Asbaşkan Acun Ilıcalı, İngiliz basınına dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 14:24 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 14:24
Acun Ilıcalı’dan İngiliz basınına Jose Mourinho için manipülasyon sözleri

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    Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray derbisinin ardından Sky'a açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbiden sonra söylediği "Maymun gibi zıpladılar." sözlerine değindi. İşte o sözler...

    JOSE MOURINHO'NUN SÖZLERİ
    "Tavşan gibi koşuyorsun dediğimde, tavşan olduğunu söylemiyorum. Yani maymun gibi zıplıyorsunuz dediğimde, bu sizin maymun olduğunuz anlamına gelmez. Yani şu anda yedek kulübesindeki insanlara baktığınızda, yüzlerine baktığınızda, Jose Mourinho ve diğer teknik direktör Okan Buruk'tan bahsediyorum, yani Jose Mourinho'nun sözlerinde, sözlerinin arkasında ya da sözlerinin etrafında ırkçılık yapmak gibi bir niyeti olmadığını açıkça anlayabilirsiniz."

    "G.SARAY MANİPÜLE EDİYOR"
    "Yani bu Galatasaray yönetimi tarafından manipüle edilmeye çalışılan çok açık bir durum ve biz Türkiye'de buna alışığız"

    Acun Ilıcalı (AA)Acun Ilıcalı (AA)

    "EN ÖNEMLİ DERBİLER"
    "Türkiye'de futbol sadece futbol değildir. Futbol pek çok insan için bir tür hayattır ve biliyorsunuz Fenerbahçe - Galatasaray maçları Türk futbolundaki en önemli derbidir."

    "50 YIL SONRA YABANCI HAKEM"
    "En önemli maçlardan biri diyebiliriz. Her iki kulübün de 30 milyon taraftarından bahsediyoruz ve bu maçlar bazen büyük gerginliklere sahne oluyor ve dünkü maçta uzun yıllar sonra ilk kez sahada yabancı bir hakem vardı. Sanırım 50 yıl sonra ilk kez bir yabancı hakem sahadaydı."

    "TARTIŞMALI BİR ŞEYDİ"
    "Bu yüzden Galatasaray ve Türk futbolu için tartışmalı bir şeydi çünkü Türk hakemleri özellikle bu yıl çok formsuzdu. Birçok kulüp yabancı hakem istiyordu ve federasyon bu maç için sadece yabancı bir hakemi, Sloven hakemin yönetmesine karar verdi."

    "AYNI HİKAYE ÖRNEĞİ"
    "Maçtan sonra Jose Mourinho maç hakkında konuştu. Maymunlar gibi zıplıyorlar gibi bir şey söyledi ve Galatasaray yönetimi maalesef son iki yıldır taraftarlarını tatmin etmek ya da camiasını memnun etmek için futbolda bazı şeyleri manipüle etmek için birçok şeyi farklı seviyelere taşıyor ve bu da aynı hikayenin bir örneği."

    "TÜRKİYE'DE IRKÇILIK YOK"
    "Çünkü dünyada, belki de Türk insanını tanımayan insanların bilmediği bir şey var, Türkiye'de ırkçılık yok. Hatta Türk halkı ırkçılığın ne olduğunu bile bilmiyor. Çünkü Türkiye'de, belki kültürel geçmiş ya da her neyse, şunu açıkça söyleyebilirim ki sahada hiçbir oyuncuya ırkçılık yapılmadı. Irkçılık gibi bir şeyi hiç yaşamadık."

    Acun Ilıcalı (İHA)Acun Ilıcalı (İHA)

    "BU DOĞRU DEĞİL"
    "Dolayısıyla, Türk halkı yurtdışından gelen bazı haberlerde 'maymun, ırkçı bir kelimedir' diye duydukları için, belki böyle düşündüler ya da belki düşünmeyecek kadar zekiydiler ama insanların maymun kelimesinin sadece ırkçılığın sembolü olduğunu düşünmelerini istediler ki bu durumda bu tamamen doğru değil."

    "MOU DUYGUSUNU TARİF EDİYOR"
    "Jose Mourinho maymun kelimesini kullanarak sadece yedek kulübesinin duygusunu tarif ediyor. Hepsi bu kadar."

    "BİZ BUNA ALIŞIĞIZ"
    Soru: "Jose ile yaptığı yorumlar hakkında konuştunuz mu? Çünkü belli ki bazı insanlar bu yorumların saldırgan olduğunu düşündü ve Galatasaray yedek kulübesinin davranışları hakkında onunla konuştu."

    "Aslında maç başlayana kadar onun yanındaydım ama basın toplantım nedeniyle onu göremedim. Ama yine de bir şeyin altını çizebilirim. Tavşan gibi koşuyorsun dediğimde, tavşan olduğunu söylemiyorum. Yani maymun gibi zıplıyorsunuz dediğimde, bu sizin maymun olduğunuz anlamına gelmez. Yani şu anda yedek kulübesindeki insanlara baktığınızda, yüzlerine baktığınızda, Jose Mourinho ve diğer teknik direktör Okan Buruk'tan bahsediyorum, yani Jose Mourinho'nun sözlerinde, sözlerinin arkasında ya da sözlerinin etrafında ırkçılık yapmak gibi bir niyeti olmadığını açıkça anlayabilirsiniz. Yani bu Galatasaray yönetimi tarafından manipüle edilmeye çalışılan çok açık bir durum ve biz Türkiye'de buna alışığız"

    "MANİPÜLASYON VE KAOS PEŞİNDE"
    Soru: "Tamam, bu sizin görüşünüz. Galatasaray dün gece açıkça çok farklı bir görüşe sahipti. Fenerbahçe dün gece Jose Mourinho'ya yöneltilen suçlamalara yanıt olarak resmi bir açıklama yapacak mı?" (Bu haberin öncesinde Fenerbahçe'den açıklama geldi)

    "Yani, söylemesi çok komik ama tabii ki sadece üç ya da dört yıl önce, tam zamanı hatırlamıyorum, Galatasaray bir video yapıyor ve bu videoda bir maymun koyuyorlar ve maymunun elinde bir kupa var ve bir kişi, bilirsiniz, hırsız maymun ve biri maymunun arkasında koşuyor ve maymunun üzerine Galatasaray logosu koyuyorlar, Galatasaray resmi açıklamasından bahsediyorum. Maymunun üzerine bir Galatasaray logosu koyuyorlar ve 'hey kupanızı çaldık, yakalamaya çalışmayın' diyorlar ve maymunu ve kupayı koyuyorlar. Yani bana sorarsanız Galatasaray'ın açıklamalarında o kadar çok çelişki var ki, mesela Türk hakemlerini suçluyorlar, Türk hakemlerinin hırsız olduğunu söylüyorlar. Tamam, saygı duyuyoruz. Sonra yabancı hakem geliyor, yabancı hakem gelince de "Hayır, biz yabancı hakem de istemiyoruz" diyorlar. Yani sadece manipülasyon ve kaos peşinde koşuyorlar çünkü futbolda maalesef Türkiye'de çok fazla adaletsizlik var ve yabancı hakemin orada olmasının sebebi de buydu. Sadece Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi ya da başkan yardımcısı olarak konuşmuyorum. Sadece adil olmak için konuşuyorum, Fenerbahçe'yi ya da Galatasaray'ı desteklemeyen herhangi biriyle konuşabilirsiniz, size aynı cevabı vereceklerdir."

    Acun Ilıcalı (İHA)Acun Ilıcalı (İHA)

    HAKEM SORUSUNA CEVAP
    Soru: "Hakemlik standardı ve eylemler hakkında söylediğiniz bir şeye değinmek istiyorum. Jose Mourinho sezon boyunca ligdeki hakemlik kalitesinin yeterince iyi olmadığını düşündüğünü açıkça belirtti. Bu konuda onu destekliyor musunuz?"

    "Size bir örnek verdiğimde ne demek istediğimi tamamen anlayacaksınız. İngiltere'de eğer biri Newcastle'lıysa, bence Newcastle maçına hakem olamaz. Kural bu, değil mi? Ya da Manchester United taraftarıysa, bahsettiğim hakem Manchester United maçını yönetemez. Türkiye'deki sorun nedir? Anadolu'daki her insan, diyelim ki birçok insan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı. Bu yüzden maalesef kimse hakeme "hangi takımı tutuyorsun?" diye sormuyor. Dolayısıyla hakemler hangi takımı tutuyor bilmiyoruz. Yani Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli olabilirler ve maçlarını yönetebilirler, her şeyden önce bu Türk futbolunda yanlış bir şey ve biz şimdi herkese söylüyoruz. Bu adil değil. Hakemin hangi takımı tuttuğunu bilmiyorsunuz. Yani stres altında olabilir. Kontrol dışı şeyler yapabiliyor. Bu yüzden bu sene Jose şaşırdı. Neden şaşırdı? Çünkü son iki yılda birbiri ardına çok saçma şeyler olmaya başladı. Bu yıl Jose geldi ve aynı şeyleri gördü. Ve tabii ki şok oluyor çünkü o kadar çok şey var ki, örneğin bir maçta sekiz sarı kartın verilmemesi mantıklı bir şey değil. Yani, bir, iki, üç, sonra tabii ki Jose adil bir adam, dürüst bir adam ve olağandışı bir şeyler olduğunu görüyor. Ve bu nedenle, biz değil, birçok takım artık yabancı hakem istiyor ve iki ay önce Türk futboluna yabancı VAR geldi. Şimdi de ilk defa yabancı hakem... Trabzonspor maçtan hemen sonra açıklama yaptı, 'Galatasaray maçımızda da aynı hakemi istiyoruz' diye. Beşiktaş zaten 3 gün önce yabancı hakem istiyoruz diye konuşmuştu. Yani çok mantıksız bir şey değil. Bazen teknik direktörler yabancı olabiliyor, futbolcular hep yabancı olabiliyor, hakemler de yabancı olabilir. Bunda ne sorun var? Biz anlamıyoruz. "

    "MOU'NUN YANINDA OLACAĞIZ"
    Soru: "Tamam, son olarak. Galatasaray yasal yollara başvurursa tepkiniz ne olur ve belki de en önemlisi, UEFA ve FIFA bu konuya müdahil olursa Jose'nin yanında yer alır mısınız?"

    "Elbette teknik direktörümüzün yanında olacağız. Jose bizim için çok önemli ve onunla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ve kulüp olarak şunu açıkça söyleyebilirim ki teknik direktörümüzün arkasındayız, onu yüzde 100 destekliyoruz, bu durumun ırkçılıkla hiçbir ilgisi yok. Daha önce de söylediğim gibi bu tamamen basit bir manipülasyon çabası..."

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