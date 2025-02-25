Acun Ilıcalı'dan İngiliz basınına Jose Mourinho için "manipülasyon" sözleri

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray derbisinin ardından Sky'a açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbiden sonra söylediği "Maymun gibi zıpladılar." sözlerine değindi. İşte o sözler... JOSE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

"Tavşan gibi koşuyorsun dediğimde, tavşan olduğunu söylemiyorum. Yani maymun gibi zıplıyorsunuz dediğimde, bu sizin maymun olduğunuz anlamına gelmez. Yani şu anda yedek kulübesindeki insanlara baktığınızda, yüzlerine baktığınızda, Jose Mourinho ve diğer teknik direktör Okan Buruk'tan bahsediyorum, yani Jose Mourinho'nun sözlerinde, sözlerinin arkasında ya da sözlerinin etrafında ırkçılık yapmak gibi bir niyeti olmadığını açıkça anlayabilirsiniz." "G.SARAY MANİPÜLE EDİYOR"

"Yani bu Galatasaray yönetimi tarafından manipüle edilmeye çalışılan çok açık bir durum ve biz Türkiye'de buna alışığız"

Acun Ilıcalı (AA) "EN ÖNEMLİ DERBİLER"

"Türkiye'de futbol sadece futbol değildir. Futbol pek çok insan için bir tür hayattır ve biliyorsunuz Fenerbahçe - Galatasaray maçları Türk futbolundaki en önemli derbidir." "50 YIL SONRA YABANCI HAKEM"

"En önemli maçlardan biri diyebiliriz. Her iki kulübün de 30 milyon taraftarından bahsediyoruz ve bu maçlar bazen büyük gerginliklere sahne oluyor ve dünkü maçta uzun yıllar sonra ilk kez sahada yabancı bir hakem vardı. Sanırım 50 yıl sonra ilk kez bir yabancı hakem sahadaydı." "TARTIŞMALI BİR ŞEYDİ"

"Bu yüzden Galatasaray ve Türk futbolu için tartışmalı bir şeydi çünkü Türk hakemleri özellikle bu yıl çok formsuzdu. Birçok kulüp yabancı hakem istiyordu ve federasyon bu maç için sadece yabancı bir hakemi, Sloven hakemin yönetmesine karar verdi." "AYNI HİKAYE ÖRNEĞİ"

"Maçtan sonra Jose Mourinho maç hakkında konuştu. Maymunlar gibi zıplıyorlar gibi bir şey söyledi ve Galatasaray yönetimi maalesef son iki yıldır taraftarlarını tatmin etmek ya da camiasını memnun etmek için futbolda bazı şeyleri manipüle etmek için birçok şeyi farklı seviyelere taşıyor ve bu da aynı hikayenin bir örneği." "TÜRKİYE'DE IRKÇILIK YOK"

"Çünkü dünyada, belki de Türk insanını tanımayan insanların bilmediği bir şey var, Türkiye'de ırkçılık yok. Hatta Türk halkı ırkçılığın ne olduğunu bile bilmiyor. Çünkü Türkiye'de, belki kültürel geçmiş ya da her neyse, şunu açıkça söyleyebilirim ki sahada hiçbir oyuncuya ırkçılık yapılmadı. Irkçılık gibi bir şeyi hiç yaşamadık."