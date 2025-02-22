Fenerbahçe’nin Rangers karşısındaki oranı belli oldu! İşte verilen yüzde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile kozlarını paylaştı. 13 Şubat'ta İstanbul'da oynanan karşılaşma 3-0 temsilcimizin üstünlüğü ile sona ererken 20 Şubat'ta Lotto Park'taki rövanş mücadelesi 2-2 sona erdi. Jose Mourinho ve öğrencilerinin son 16 turundaki rakibi Rangers oldu.
Anderson Talisca (AA)
Kanarya, 6 Mart'ta Ülker Stadyumu'nda ağırlayacağı İskoç devi ile 13 Mart'ta Glasgow'da karşı karşıya gelecek. Başkent temsilcisini geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen Kanarya için sevindiren bir tahmin geldi.
Youssef En-Nesyri (AA)
Ünlü veri sitesi Football Meets Data, eşleşmelere göre tur ihtimallerini açıkladı. Fenerbahçe'nin Rangers'ı eleme ihtimali yüzde 60 olarak hesaplandı.