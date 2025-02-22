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Fenerbahçe'nin Rangers karşısındaki oranı belli oldu! İşte verilen yüzde

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe,son 16 turunda Rangers il eşleşti. Sarı lacivertlile, 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynayacağı karşılaşmaların ardından adını çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Dünyanın en önemli iveri şirketlerinden biri olan Football Meets Data, eşleşmelerdeki tur geçme ihtiimallerini duyurdu. İşte Kanarya'nın şansı...

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 17:46 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 17:46
Fenerbahçe’nin Rangers karşısındaki oranı belli oldu! İşte verilen yüzde

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    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile kozlarını paylaştı. 13 Şubat'ta İstanbul'da oynanan karşılaşma 3-0 temsilcimizin üstünlüğü ile sona ererken 20 Şubat'ta Lotto Park'taki rövanş mücadelesi 2-2 sona erdi. Jose Mourinho ve öğrencilerinin son 16 turundaki rakibi Rangers oldu.

    Anderson Talisca (AA)Anderson Talisca (AA)

    Kanarya, 6 Mart'ta Ülker Stadyumu'nda ağırlayacağı İskoç devi ile 13 Mart'ta Glasgow'da karşı karşıya gelecek. Başkent temsilcisini geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen Kanarya için sevindiren bir tahmin geldi.

    Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

    Ünlü veri sitesi Football Meets Data, eşleşmelere göre tur ihtimallerini açıkladı. Fenerbahçe'nin Rangers'ı eleme ihtimali yüzde 60 olarak hesaplandı.

    Fenerbahçe Anderlecht'i eledi (AA)Fenerbahçe Anderlecht'i eledi (AA)

    Diğer eşleşmelerdeki oranlar şu şekilde;

    • Lyon, rakibi FSCB'yi %76 ihtimalle geçecek.
    • Tottenham, AZ Alkmaar karşısında %68 ile favori.
    • Olympiakos, Bodo/Glimt'e karşı %57 ihtimalle çeyrek finale göz kırpıyor.
    • Manchester United - Real Sociedad eşleşmesinde Kırmızı Şeytanlar'ın tur atlama şansı %55.
    • Athletic Bilbao - Roma mücadelesinde İspanyol ekibinin çeyrek finale çıkma ihtimali %54.
    • E.Frankfurt - Ajax eşleşmesinde ise Alman ekibi %52 ile favori.
    • İtalya temsilcisi Lazio'nun ise Viktoria Plzen'i eleme ihtiimali yüzde 72 olarak gösterildi.

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