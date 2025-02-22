Fenerbahçe’nin Rangers karşısındaki oranı belli oldu! İşte verilen yüzde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile kozlarını paylaştı. 13 Şubat'ta İstanbul'da oynanan karşılaşma 3-0 temsilcimizin üstünlüğü ile sona ererken 20 Şubat'ta Lotto Park'taki rövanş mücadelesi 2-2 sona erdi. Jose Mourinho ve öğrencilerinin son 16 turundaki rakibi Rangers oldu.