Yunus Akgün derbide sahada mı?

Ajax maçında sakatlanan ve formasından uzak kalan Yunus Akgün'ün derbide oynaması için önünde engel kalmadı.



Milli oyuncunun sağlık durumunun tamamen iyi durumda olduğu kulüp doktorları tarafından teknik heyete bildirildi.



Yunus'un pazartesi günü Rams Park'taki müsabakaya da yetişmesi bekleniyor.



AZ Alkmaar maçının ardından "Derbide oynayacak mısın?" sorusuna Yunus Akgün, "İnşallah" yanıtını verdi.



SON 5 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ



Yunus Akgün, Galatasaray 'ın oynadığı son 5 maçta forma giyemedi. 24 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor, Avrupa Ligi'nde ise AZ Alkmaar maçlarında görev alamadı.