Manu 1 puanı kurtardı! Everton - Manchester United : 2-2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Everto ile Manchester United karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Everton, 19. dakikada Beto ve 33. dakikada Abdoulaye Doucoure'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



Manchester United, 72. dakikada Bruno Fernandes'in frikik golüyle farkı 1'e indirdi. Manuel Ugarte, 80. dakika skora eşitliği getirdi.





2 maç aradan sonra puan alan Manchester United, puanını 30'a yükseltti.



Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran ve 2. beraberliğini elde eden Everton, puanını 31'e çıkardı.



Manchester United, gelecek hafta Ipswich Town'u ağırlayacak. Everton ise Brentford deplasmanına gidecek.