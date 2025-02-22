İtalya Serie A'nın 26. haftasında Torino, sahasında Milan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Torino, 5. dakikada Malick Thiaw'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Milan'da Christian Pulisic, 33. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. İkinci yarıda Tijjani Reijnders, 1-1'lik eşitliği sağlayan golü kaydetti. Ancak 76. dakikada Gvidas Gineitis, Torino'ya galibiyeti getiren golü attı.
Bu sonuçla Milan, 41 puanla 7. sırada yer alırken, Torino 31 puanla 11. sıraya yükseldi.