Guardiola’dan Haaland için Real Madrid yalanlaması

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Real Madrid'e 3-1 mağlup olan ve toplamda 6-3'lük skorla turnuvadan elenen Manchester City'de Erling Haaland tartışmaları yaşanıyor.

Maçın ardından konuşan yorumcu Jamie Carragher, Norveçli yıldızın Bernabeu'da süre almamasıyla ilgili dikkat çekici bir iddiada bulunarak, "Haaland, Rüdiger'e karşı oynamak istemediği için sahaya çıkmadı" dedi.

Bu sözlere yanıt veren Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ise iddiaları kesin bir dille yalanladı. Guardiola, "Jamie Carragher bunu gerçekten söyledi mi? Haaland'ın oynamak istemediğini mi düşünüyorsunuz? Tabii ki bu gerçek değil! Erling oynamak için can atıyordu ama dizinde bir problem vardı" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester City formasıyla 35 maça çıkan Erling Haaland, 27 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.