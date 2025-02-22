Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelenin 10. dakikasında Braian Samuidio'nun asistinde Soner Dikmen ağları havalandırdı.

Dakikalar 42'yi gösterirken Kaluzinski'nin kullandığı köşe vuruşunda bu kez ağları sarsan Samudio farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci devrenin sonunda Haris Hajradinovic kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-1'e taşıdı. Mücadele bu skorla bitti.

Antalyaspor gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kırmızı beyazlı ekipte Jakub Kaluzinski ve lacivert beyazlılarda ise Nuno da Costa gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.