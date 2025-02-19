Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEKLER



Fenerbahçe'nin milli oyuncuları Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in ise Galatasaray derbisine kadar hazır hale gelecekleri bekleniyor.



İsmail ve Çağlar'ın kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecekleri kaydedildi.

GOL REKORU KIRILABİLİR Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Mourinho futbol anlayışına dair önyargıları kırdı.



Sarı-lacivertli takımın kazandığı maçlarda bile 'Savunma futbolu oynattığı' gerekçesiyle eleştiri alan Portekizli hocanın takımı, son haftalarda elde ettiği farklı galibiyetlerle adeta gol makinesine dönüştü.



2.31'LİK GOL ORTALAMASI YAKALADI



Fenerbahçe, tüm kulvarlarda oynadığı 38 resmi maçta 88 gol atma başarısı gösterdi ve maç başına 2.31'lik bir gol ortalaması sağladı.



Bu sezon en farklı galibiyetini ligde Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor karşısında 5-0'lık sonuçla aldı. En çok gol attığı maç ise 6-2 kazandığı Kayserispor karşılaşması oldu. Sarı lacivertliler, son iki müsabakasını (Anderlecht-Kasımpaşa) ise 3'er golle üstün kapattı.

14 MAÇLIK SERİ Fenerbahçe vites yükseltti, hedeflere doğru ilerliyor. Üç kulvarda da yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertliler, alınan başarılı sonuçlar sonrasında üzerindeki kara bulutları dağıttı.



Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i, üç gün sonra ise Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, hem aldığı sonuçlar hem de sergilediği performansla taraftarlarının gönlünü kazandı.



Son olarak Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla deviren Jose Mourinho'nun öğrencileri, ligde üst üste 7'nci galibiyetini alarak bu alandaki serisini geliştirdi.

