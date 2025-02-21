UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA'nın kulüpler düzeyindeki 3. kupası olarak düzenlenen Konferans Ligi'nde de son 16'ya kalan takımlar için kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kurada çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.
Lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Chelsea, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge'ün ardından play-off turunda rakiplerini eleyen Real Betis, Borac, Pafos, Kopenhag, Jagiellonia, Celje, Panathinaikos ve Molde son 16 turuna yükseldi.
Real Betis Gent'i eleyerek son 16 turuna kaldı (REUTERS)
Konfeans Ligi'nde son 16 turundaki ilk maçlar 6 Mart, rövanşlar ise 13 Mart'ta oynanacak.
UEFA konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Real Betis-Vitoria
Celje-Lugano
Borac-Rapid Wien
Molde-Legia Varşova
Jagiellonia-Cercle Brugge
Panathinaikos-Fiorentina
Pafos-Djurgarden
Kopenhag-Chelsea
UEFA konferans Ligi'nde muhtemel çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;
Real Betis-Vitoria / Jagiellonia-Cercle Brugge
Celje-Lugano / Panathinaikos-Fiorentina
Borac-Rapid Wien / Pafos-Djurgarden
Molde-Legia Varşova / Kopenhag-Chelsea