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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de son 16 turu eşleşmeleri belirlendi. Ayrıca muhtemel çeyrek final maçları için de kura çekimi yapıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 16:38 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 16:38
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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    UEFA'nın kulüpler düzeyindeki 3. kupası olarak düzenlenen Konferans Ligi'nde de son 16'ya kalan takımlar için kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kurada çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

    Lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Chelsea, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge'ün ardından play-off turunda rakiplerini eleyen Real Betis, Borac, Pafos, Kopenhag, Jagiellonia, Celje, Panathinaikos ve Molde son 16 turuna yükseldi.

    Real Betis Gent'i eleyerek son 16 turuna kaldı (REUTERS)Real Betis Gent'i eleyerek son 16 turuna kaldı (REUTERS)

    Konfeans Ligi'nde son 16 turundaki ilk maçlar 6 Mart, rövanşlar ise 13 Mart'ta oynanacak.

    UEFA konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

    Real Betis-Vitoria
    Celje-Lugano
    Borac-Rapid Wien
    Molde-Legia Varşova
    Jagiellonia-Cercle Brugge
    Panathinaikos-Fiorentina
    Pafos-Djurgarden
    Kopenhag-Chelsea

    UEFA konferans Ligi'nde muhtemel çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;

    Real Betis-Vitoria / Jagiellonia-Cercle Brugge
    Celje-Lugano / Panathinaikos-Fiorentina
    Borac-Rapid Wien / Pafos-Djurgarden
    Molde-Legia Varşova / Kopenhag-Chelsea