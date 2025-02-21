UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA'nın kulüpler düzeyindeki 3. kupası olarak düzenlenen Konferans Ligi'nde de son 16'ya kalan takımlar için kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kurada çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

Lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Chelsea, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge'ün ardından play-off turunda rakiplerini eleyen Real Betis, Borac, Pafos, Kopenhag, Jagiellonia, Celje, Panathinaikos ve Molde son 16 turuna yükseldi.