Beşiktaş'tan yabancı hakem talebi! "TFF şimdiden hazırlansın"

Adalı, takımın performansından memnun olduğunu belirterek, iyi bir futbol sergilediklerini ve önümüzdeki haftalarda daha da iyi olacaklarını söyledi. Teknik direktör, teknik ekip ve futbolcuları tebrik eden Adalı, soğuk havaya rağmen takımı yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür etti.

Serdal Adalı (AA)

VINCIC'İ İSTEDİ

Hakem kararlarına da değinen Adalı, Beşiktaş'ın yabancı hakem talebini yineleyerek, derbide görev yapacak hakemin hem Fenerbahçe hem de Galatasaray derbisinde görev almasını istediklerini belirtti. Özellikle Slavko Vincic'in bu karşılaşmalarda düdük çalmasını talep ettiklerini belirterek; "Sayın federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Ama özellikle Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da biz Beşiktaş olarak aynı hakemi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçında istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımızda görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz. Hayırlısı olsun Türk futbolu için. Güzel bir kapı açılmadı ama!" diye konuştu.