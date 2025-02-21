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Arda Turan'dan mağlubiyet için flaş sözler! "Kolay günler beklemiyor"

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 yenilerek sahadan puansız ayrılan Eyüpspor'un düşüşü sürdü. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Arda Turan, kendilerini kolay günlerin beklemediğini söyledi.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 23:35 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 23:41
Arda Turan’dan mağlubiyet için flaş sözler! Kolay günler beklemiyor

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    Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, takımının performansından memnun olmadığını dile getirerek, "Oyunun hiçbir anından memnun değilim. İyi hazırlanamadığımızı düşünüyorum. Oynanacak mı, oynanmayacak mı belli değildi. Sonuçta Türkiye'nin en büyük camialarından birisiyle oynuyoruz. Daha hazır olmamız gerekiyordu. Bugüne kadar inşa ettiğimiz şeylerden uzak kalmamız beni üzdü. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Futbolda kazanmak da kaybetmek de var. Ama şapkamızı önümüze koyacağız. Neleri daha doğru yapabiliriz değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

    DERBİ YANITI

    Arda Turan, pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakkında yöneltilen soruya kısa bir yanıt vererek, "Herhangi bir yorumum yok." dedi.

    "KOLAY GÜNLER BİZİ BEKLEMİYOR"

    Eyüpspor'daki kadro derinliği ile ilgili soruya yanıt veren Turan, takımdan ayrılan ve sakatlıkları bulunan oyuncular nedeniyle zorlandıklarını belirtti. "Oturup ağlayacak değiliz ama sadece Ahmed Kutucu değil, Bruno, Saiz, Dubois, Shelvey ve Midtsjö gibi oyuncularımızdan da yararlanamıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmayacağız ama zorlanıyoruz. Taktiksel değişiklik yapamıyoruz. Burada olmaktan mutluyum ve bu işi yapmaya devam edeceğim. Ancak kolay günler bizi beklemiyor." dedi.

    Arda Turan: ''Şapkamızı önümüze koyacağız!''

    "EMRE MOR SAVUNMAYA KATKI SAĞLAMALI"

    Arda Turan, Emre Mor'un performansı ile ilgili gelen soruya ise şu yanıtı verdi: "Emre Mor, kendisi gibi oynasın ve oyunun gerekliliklerini yerine getirsin. Savunmaya katkı sağlamalı ve temasa hazır olmalı. O, Türk futbolunun gördüğü en büyük yeteneklerden biri. Önünde önemli bir süreç var. Biz de her oyuncumuza yardımcı olmaya çalışıyoruz ve bunu sürdüreceğiz."

    "BÖYLE DEVAM EDECEĞİZ"

    Genç teknik adam, kariyer planlarıyla ilgili yöneltilen soruya ise, "Eyüpspor Teknik Direktörü olarak çok mutluyum. Oyuncularımla birlikte olmaktan büyük keyif alıyorum ve böyle de devam edeceğiz." şeklinde yanıt verdi.

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