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Sivasspor-Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda, şifresiz mi?

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Konyaspor'u sahasında konuk edecek. Bu karşılaşma, iki takımın ligdeki durumları açısından önem taşıyor. Peki Sivasspor-Konyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte maç hakkında bilgiler…

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 23:21 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 23:51
Sivasspor-Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda, şifresiz mi?

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    Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Maç, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve hakem Zorbay Küçük tarafından yönetilecek. Sivasspor, geride kalan 23 puanla 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak ligde mücadele ediyor. Peki Sivasspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? İşte mücadelenin muhtemel ilk 11'leri!

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    SİVASSPOR-KONYASPOR NE ZAMAN?

    Sivasspor-Konyaspor maçı, 22 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da oynanacak.

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    SİVASSPOR-KONYASPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

    Sivasspor ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, Bein Sports 1 ve TOD Tv kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

    Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

    Sivasspor, Tümosan Konyaspor karşısında kalede Ali Şaşal Vural bulunurken, savunmada Alaaddin Okumuş, Noah Sonko Sundberg, Achilleas Poungouras ve Ziya Erdal yer alacak. Orta sahada Charilaos Charisis ve Samuel Moutoussamy'nin ön liberolar olarak görev yapması bekleniyor. Hücum hattında ise Emrah Başsan, Efkan Bekiroğlu ve Veljko Simic'in görev alacağı düşünülüyor. Fodé Koita ise tek forvet olarak mücadele edecek.

    Tümosan Konyaspor, Sivasspor karşısında kalede Jakub Slowik yer alırken savunma hattında Abdurrahman Üresin, Adil Demirbağ, Josip Calusic ve Guilherme Sitya bulunacak. Marko Jevtovic ve Riechedly Bazoer'in ön libero olarak görev yapması bekleniyor. Orta sahada Tunahan Taşcı, Pedrinho ve Yusuf Erdoğan'ın yer alacağı öngörülüyor. Blaz Kramer ise tek forvet olarak görev yapacak.

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