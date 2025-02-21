(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor, Tümosan Konyaspor karşısında kalede Ali Şaşal Vural bulunurken, savunmada Alaaddin Okumuş, Noah Sonko Sundberg, Achilleas Poungouras ve Ziya Erdal yer alacak. Orta sahada Charilaos Charisis ve Samuel Moutoussamy'nin ön liberolar olarak görev yapması bekleniyor. Hücum hattında ise Emrah Başsan, Efkan Bekiroğlu ve Veljko Simic'in görev alacağı düşünülüyor. Fodé Koita ise tek forvet olarak mücadele edecek.

Tümosan Konyaspor, Sivasspor karşısında kalede Jakub Slowik yer alırken savunma hattında Abdurrahman Üresin, Adil Demirbağ, Josip Calusic ve Guilherme Sitya bulunacak. Marko Jevtovic ve Riechedly Bazoer'in ön libero olarak görev yapması bekleniyor. Orta sahada Tunahan Taşcı, Pedrinho ve Yusuf Erdoğan'ın yer alacağı öngörülüyor. Blaz Kramer ise tek forvet olarak görev yapacak.

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