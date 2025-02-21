Fernando Muslera'dan ayrılık habercisi gibi paylaşım! "Yakında"

Bu sezon başta olmak üzere son dönemde beklentileri karşılamakta zorlanan Fernando Muslera'nın kontratı sezon sonunda bitiyor. Uruguaylı kalecinin vereceği karar uzun zamandır merak edilirken sarı kırmızılıların AZ Alkmaar'a elenmesinden sonra flaş bir paylaşım geldi.