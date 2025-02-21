Fernando Muslera'dan ayrılık habercisi gibi paylaşım! "Yakında"

Bu sezon başta olmak üzere son dönemde beklentileri karşılamakta zorlanan Fernando Muslera'nın kontratı sezon sonunda bitiyor. Uruguaylı kalecinin vereceği karar uzun zamandır merak edilirken sarı kırmızılıların AZ Alkmaar'a elenmesinden sonra flaş bir paylaşım geldi.
Fernando Muslera (AA)
Karşılaşmaya Günay'ın yedeği olarak başlayan, sakatlıklar, cezalar ve Türkiye Kupası'ndaki rotasyonlar haricinde 14 yıl sonra ilk defa yedek başlayan yıldız file bekçisinin ayrılığa yakın olduğu yorumlandı.
Fernando Muslera'nın Instagram paylaşımı
Deneyimli eldiven, eşini etiketleyerek yaptığı paylaşıma "yakında" notunu düştü.
Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray formasını 31 maçta terletirken 5 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.
Muslera Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçının ardından taraftarlara "Bitti" şeklinde bir hareket yapmıştı.