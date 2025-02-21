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Rams Park’ta 5G deneyimi yaşandı!

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Türkiye’de ilk kez 5G teknolojisi kullanıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 12:08 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 12:08
Rams Park’ta 5G deneyimi yaşandı!

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    Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Türkiye, Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Türkiye'de ilk kez 5G teknolojisini futbolseverlerle buluşturdu.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurduğu, dört büyük futbol takımının stadyumunda gerçekleştirilen 5G deneme çalışmaları kapsamında, dün Rams Park'ta oynanan karşılaşmada taraftarlar bu yenilikçi teknolojiyi deneyimleme fırsatı yakaladı.

    Futbolseverler, maç sırasında 5G teknolojisinin keyfini yaşadı ve spor etkinliklerinde dijital dönüşümün nasıl gerçekleştiğine tanıklık etti.

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