Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını yorumladı! Cuesta’ya sert eleştiri: Hiç atletik ve çabuk değil

Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray'ın performansını değerlendirdi. İşte o yorumlar...
EVREN TURHAN- Turu geçmek çok zordu
Galatasaray, AZ Alkmaar sınavına ilk maçtaki dezavantajlı skorla çıktı. Tabii ki derbiyi de Galatasaray bir taraftan düşünüyordu. Galatasaraylılar, takım AZ Alkmaar karşısında "Bir geri dönüş yapar mı?" diye düşünüyordu... Maça Galatasaray çok etkili başlamadı. Özellikle Cuesta ve Jelert çok açık verdiler rakip önünde. Yeni transfer Cuesta hiç atletik ve çabuk değil. Ciddi pozisyonlar verdi rakibe maç içinde. Mertens yaşından dolayı Avurpa maçında çok yorgundu.
Belçikalı yıldız futbolcu oyun içerisinde yoktu. Savunmada Sanchez ile Abdülkerim mücadele ettiler. İlk yarının en iyi oyuncusu kaleci Günay'dı. En az 4 net gol pozisyonunu çıkardı. Ön tarafta bir türlü organize olamadı Galatasaray. Rakip çok genç ve diri bir takım. Ama Galatasaray'ın buna tepki vermesi gerekiyordu. Soyunma odasına 1-0 yenik girildi. Devre arasında Okan Hoca da derbiyi düşünerek Sanchez'i oyundan aldı. İkinci yarı Osimhen iyiydi. Sallai etkiliydi ve gol attı. Son haftalardaki düşüş devam ediyor. Oyun anlamında ciddi sıkıntılar. Sara da durgundu... Turu geçmek çok zordu.
ÖMER ÜRÜNDÜL- İşte ligin hali: Avrupa-Türkiye farkı!
Dünkü 90 dakikanın nasıl seyredeceğini tahmin etmek kolaydı… AZ Alkmaar, tempolu, ne yaptığını bilen, geçiş oyunlarını çok iyi yapan bir takım. Galatasaray ise bilhassa Avrupa kulvarında çok pozisyon verip çok gol yiyen bir ekip. İki önemli nokta vardı; Hollanda temsilcisinin pozisyonlarını en aza indirebilmek, kendi bulduğu fırsatları da gole çevirebilmek. Ama ilk yarıya bakınca bu beklentinin tam tersi oldu. Çünkü AZ Alkmaar rekor sayıda pozisyon buldu. Mükemmel bir maç çıkaran kaleci Günay devrenin sonuna kadar oyunu tuttu. Ama Galatasaray, moral bulacağı gol için pozisyon üretemedi. Tek pozisyonda Sallai'nin şutunu kaleci kurtardı. Devre sonunda da AZ Alkmaar kendini rahatlatan golü attı.
İkinci yarıya G.Saray biraz baskılı başladı. Ama bir kontratakta rakip farkı ikiye çıkardı. Sonra Galatasaray'ın üst üste iki golü var. Ama bu devrede rakibin, Günay'ı geçemediği 4 net pozisyon daha vardı. Sonuçta ilk maçtaki ağır yenilginin geri dönüşü mümkün olmadı. Zaten bu çok çok zordu... Günay'dan sonra sarı-kırmızılı takımda çırpınan ve elinden geleni yapan bir tek oyuncu vardı o da Osimhen'di. Okan Buruk da iş tamamen bittikten sonra derbiyi düşünerek değişikliklere gitti. Bana göre Osimhen'i daha önce de çıkarabilirdi. Galatasaray, bu sene Avrupa kulvarında vasat ve vasat altı takımlar karşısında gol yeme rekoru kırdı. Son 16'ya kalamadı ama Süper Lig'de 24. haftada sadece 3 beraberliği var. İşte ligimizin hali.
LEVENT TÜZEMEN- Şeref kürsüsü Victor Osimhen'in
Galatasaray'ın, AZ Alkmaar'ı geçebilmesi için Osimhen kadar coşkulu oyunculara, Osimhen kadar atletik ve fizik gücü üst düzeyde oyunculara ihtiyacı vardı. Hollanda ekibinin çok koşan oyuncularından oluşturduğu kadro, Galatasaray'ın oyuna hakim olmasını, etkili hücum yapmasını engelledi. Okan Buruk, Avrupa'da dar bir kadroya sahipti, ilk maçı deplasmanda farklı kaybeden Galatasaray, 15 dakikada 'Baskın basanındır' şeklinde ataklar geliştirdi. Çok iyi alan savunması yapan ve pozisyon alma konusunda hata yapmayan AZ Alkmaar takımını geçemedi. Özellikle, Hollanda takımının kontratakları çok etkiliydi.
Muslera'nın yerine kaleye geçen Günay yaptığı müthiş kurtarışlarla Galatasaray'ı ayakta tuttu. O olmasaydı G.Saray ağır bir yenilgi alırdı. Okan Buruk ve öğrencileri için Avrupa defteri kapandı. Geceden kalan ağızda keçiboynuzu tadı bırakan üç şey vardı…
1- 2-0 geriden gelip, beraberliği yakalamak ve evinde Avrupa Ligi'nde kaybetmemekti.
2- Soğuk ve karlı havaya rağmen Galatasaray taraftarı görevini yapıp, tribünleri doldurdu.
3- Günay Güvenç kalesinde devleşti.
Şeref kürsüsüne Osimhen'i koyuyorum. Nijeryalı yıldız, müthiş coşkulu ve kazanma duygusuyla oynadı. Çalışkanlığını bir golle süsledi. Okan Buruk ve öğrencileri artık geriye dönüp bakmamalı. Tamamen lige konsantre olmalı. Özellikle tribünleri dolduran Galatasaray taraftarları derbide sakin olup, rakiple uğraşmayı bırakıp kendi oyuncularını desteklemeli.
BÜLENT TİMURLENK- Bedavaya şöhret yok
Avrupa Ligi'nde grupta her maçta kalende gol görüyor ve evinde Elfsborg'dan üçer gol yiyorsan, 4-1'in rövanşında ara transferden hiç katkı almadan turu geçmek mucizeden önceki duraktır. G.Saray'ın Avrupa macerası D.Kiev beraberliğiyle bitmişti. O maçı kazansa bu turu oynamayacak derbi öncesi maç trafiğini hafifletecekti. Büyük fotoğrafa bakalım. Geçen sezon Sparta Prag karşısında bozguna uğrayan, sezon başından kendini tatilden getiremeyip Y.Boys'a elenen ve Avrupa Ligi'ndeki 8 maçı da tabelada Rus ruletine çeviren Okan Buruk, lokaldeki müthiş galibiyet yüzdesine rağmen Avrupa kulvarında bir fiyaskodur... Alkmaar, G.Saray kalesine 11'i isabetli 26 hücum gerçekleştirdi, 2 gol buldu, 2 de topu direkten döndü. G.Saraylı futbolcuların istatistik tablosu karşısına geçip, boynunu eğip biraz olsun utanması gerekiyor. Elbette ki Osimhen ve 8 kurtarış yapan Günay hariç.
Cuesta için taraftarına "Göreceksiniz" diyen ve Avrupa Ligi finali pastası kesmesiyle şöhreti bulan G.Saray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, ilk Divan Kurulu'na gelip mali kongrede kopyala-yapıştır ile G.Saray'ın 16. sıraya koyduğu Deloitte Raporu'nda neden ilk 30'da olmadıklarını sonra da Cuesta'yı nasıl 8 milyona aldığını büyüklerine anlatmalı, transferi cebinden karşılamalı. Yok öyle bedavaya şöhret! Derbiyi başka bir kadro ve kafayla oynayacak olan G.Saray, F.Bahçe'yi devirirse, sadece F.Bahçe'yi yenmeyeceğini biliyor elbette.