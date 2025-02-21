Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını yorumladı! Cuesta’ya sert eleştiri: Hiç atletik ve çabuk değil

Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray'ın performansını değerlendirdi. İşte o yorumlar...

EVREN TURHAN- Turu geçmek çok zordu Galatasaray, AZ Alkmaar sınavına ilk maçtaki dezavantajlı skorla çıktı. Tabii ki derbiyi de Galatasaray bir taraftan düşünüyordu. Galatasaraylılar, takım AZ Alkmaar karşısında "Bir geri dönüş yapar mı?" diye düşünüyordu... Maça Galatasaray çok etkili başlamadı. Özellikle Cuesta ve Jelert çok açık verdiler rakip önünde. Yeni transfer Cuesta hiç atletik ve çabuk değil. Ciddi pozisyonlar verdi rakibe maç içinde. Mertens yaşından dolayı Avurpa maçında çok yorgundu.

Belçikalı yıldız futbolcu oyun içerisinde yoktu. Savunmada Sanchez ile Abdülkerim mücadele ettiler. İlk yarının en iyi oyuncusu kaleci Günay'dı. En az 4 net gol pozisyonunu çıkardı. Ön tarafta bir türlü organize olamadı Galatasaray. Rakip çok genç ve diri bir takım. Ama Galatasaray'ın buna tepki vermesi gerekiyordu. Soyunma odasına 1-0 yenik girildi. Devre arasında Okan Hoca da derbiyi düşünerek Sanchez'i oyundan aldı. İkinci yarı Osimhen iyiydi. Sallai etkiliydi ve gol attı. Son haftalardaki düşüş devam ediyor. Oyun anlamında ciddi sıkıntılar. Sara da durgundu... Turu geçmek çok zordu.



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Dünkü 90 dakikanın nasıl seyredeceğini tahmin etmek kolaydı… AZ Alkmaar, tempolu, ne yaptığını bilen, geçiş oyunlarını çok iyi yapan bir takım. Galatasaray ise bilhassa Avrupa kulvarında çok pozisyon verip çok gol yiyen bir ekip. İki önemli nokta vardı; Hollanda temsilcisinin pozisyonlarını en aza indirebilmek, kendi bulduğu fırsatları da gole çevirebilmek. Ama ilk yarıya bakınca bu beklentinin tam tersi oldu. Çünkü AZ Alkmaar rekor sayıda pozisyon buldu. Mükemmel bir maç çıkaran kaleci Günay devrenin sonuna kadar oyunu tuttu. Ama Galatasaray, moral bulacağı gol için pozisyon üretemedi. Tek pozisyonda Sallai'nin şutunu kaleci kurtardı. Devre sonunda da AZ Alkmaar kendini rahatlatan golü attı.

