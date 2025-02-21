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Ege'de tek gollü galibiyet! Bodrum FK - Hatayspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Bodrum FK, sahasında Hatayspor’u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü 41. dakikada George Puscas kaydetti.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 22:09 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 22:09
Ege’de tek gollü galibiyet! Bodrum FK - Hatayspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

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    Volkan Demirel'in ayrılmasının ardından takımın başına geçen Jose Morais, Göztepe beraberliğinin ardından önce Başakşehir'i, şimdi de Hatayspor'u yenerek üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Bu sonuçla Bodrum FK puanını 23'e yükseltti.

    Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor ise ligdeki altıncı maçında dördüncü yenilgisini aldı ve 13 puanda kaldı. Küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Hatayspor, bu mağlubiyetle zorlu bir sürece girdi.

    Süper Lig'de gelecek hafta Bodrum FK, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Hatayspor ise Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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