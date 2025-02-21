Volkan Demirel'in ayrılmasının ardından takımın başına geçen Jose Morais, Göztepe beraberliğinin ardından önce Başakşehir'i, şimdi de Hatayspor'u yenerek üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Bu sonuçla Bodrum FK puanını 23'e yükseltti.

Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor ise ligdeki altıncı maçında dördüncü yenilgisini aldı ve 13 puanda kaldı. Küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Hatayspor, bu mağlubiyetle zorlu bir sürece girdi.

Süper Lig'de gelecek hafta Bodrum FK, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Hatayspor ise Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.