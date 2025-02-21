İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan yabancı hakem ve Slavo Vincic açıklaması!

"Benim bagajım yok, kafamın arkasında plan yok. Kalbim ve dilimle yaşayan bir insanım! Bana bir forma giydirmeye kalkamazsınız! Fenerbahçe ya da başka bir takım... Benim bünyem kabul etmez! Allah, bana öyle bir forma rengi vermiş ki, kessen bordo-mavi akar!"

"Galatasaray'la düşmanlığım yok, kimseyle düşmanlığım yok. Galatasaray'la problemim hiç olmadı ve olmayacak. Kişilerle, kurumları ayırdık. İmtiyaz bekleyenler, rahatsız oluyorsa, bu benim sorunum değil. Biz eşit olmaya devam edeceğiz. Bunu Galatasaray için söylemiyorum, genel olarak böyle."

"Herkese eşit mesafedeyiz! Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin! Yanlış yaptığımızı düşünmüyorum. İnsanların açıklarını aramak ve bir şeyleri ortaya koymak gibi bir niyetimiz yok. Mali Genel Kurul'da tablo olumlu olarak 5.9 milyon'du. Ama sonra baktık ki öyle değil! Orada manipülasyon var. Rakamlarda oynanmış ve Genel Kurul'a borçsuz çıkmak istemişler. Yeni bir Bağımsız Denetleme Kurulu ile anlaştık ve raporları düzenlendiler. Konuyu devlet makamlarına ilettik ve konu yargıda. TFF'de gereksiz personel vardı, onun adamı, bunun adamı... Hepsini çıkardık. Telefon açanlar oluyor ama gereksiz olanları çıkartıyoruz."

İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)

"YABANCI HAKEMİ DEVRE ARASI SÖYLEDİM"

"Başkan olduğunuz sürece yabancı hakem olmayacağını söylediniz ama derbiye yabancı hakem gelecek. Ne söyleyeceksiniz?"

"600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarız, maç mı yönetemeyeceğiz diye konuştum. İnsani hatayı kabul ederim ama bir pozisyonu iki kez izlediğimde, durumu anlıyorum. VAR'da hatayı kabul etmem, ama VAR'da hatalar arttı. Hiçbir kulübün talebiyle VAR'a yabancı gelmedi. Devre arası seminerde 'Size sahip çıktım, gelirlerinizi arttırdım ama benim başımı öne eğdiniz ve VAR'da hatalar arttı. İkinci yarı yabancı VAR gelecek' dedim. Bunu devre arası söyledim. 'Sahada da adaleti sağlamazsanız, elin oğlu gelir parayı alır ve siz de evden izlersiniz' dedim. Bunları hakemlere söyledim."

"BİZE ÖMÜR BİÇTİLER"

"25 senenin birikintisi var, temizlik kolay değil. Bize üç ay biçtiler, sonra altı ay biçtiler ama biz buradayız! Bir hakem 'Bunlar 2-3 ay sonra gider' diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar aidiyet duygusu olarak içlerinde bağlı oldukları insanlar var! Bizim kazanacağımızı zaten düşünmediler! 'Bunlar gider, ağabeylerimiz gelir' diye düşünüyorlar herhalde. Eski sistemi bozuyoruz ve onun sancıları var. Yok o hakem arkadaş böyle konuşabilir mi?"

VINCIC'İN SEÇİLME NEDENİ

"Bize yabancı hakem için herhangi bir başvuru gelmedi. 'O hakemi istiyorum' tarzında başvuru yok. Atamaları yaparken de iki kulübün talebi üzerine yaparsanız, orada oturmayın zaten. Hakem arkadşlarla konuştum. İnsanların sizi toplum önüne atmamaları ve sizi de korumak adına böyle bir karar aldığımızı söyledim. Sanki Vincic ayarlanmış gibi geliyor. MHK Başkanımız görüşmelere geçen hafta başladı. İngiltere, Hollanda, Polonya, Romanya, İspanya, Almanya, Bosna Hersek, Slovenya ve Fransa ile yazışmalar yapıldı. İngiltere yurt dışına vermek istemiyoruz dedi. Son olarak Hollanda'dan bir hakem geleceğini söyledi ama yazışmalar sırasında futbol federasyonu başkanı özür dileyerek gelecek ayın ortasına kadar kendilerinde problem olduğunu dile getirdi ve özür diledi. MHK Başkanı Vincic ile görüştü. Pazartesi akşamı Sloven hakem lig fikstürü için e-mail attı. Salı sabah elde alternatif kaldığı söylendi MHK Başkanı tarafından. Bosna Hersek bizim kardeş ülkemiz ancak Fenerbahçe'nin forveti Boşnak. Sorun çıkar dedim. İlk ziyaretimi Slovenya'ya yapmıştım. Ricada bulundum ve kabul edildi. Önceden ayarlanmış olsa bu kadar yazışma yapar mısınız? Buraya operasyon yapmaya mı geliyor?"

"ALLAH CANIMIZI ALANA KADA BURADAYIZ"

"Geçen hafta seminerde 'O güvendiğiniz ağabeylerinize güvenmeyin' dedim. Onlar azınlıkta. Burada bizi genel kurul seçti, Allah canımızı almadığı sürece şu an buradayız! Atamayla gelmedik, genel kurula kadar buradayız!"

"ALLAH'TAN BAŞKA BÜYÜK YOK"

"Hakemler korkuyor! Neden korktuklarını soruyorum! Gördüğün bir şeyi neden çalmazsın? Allah'tan başka büyük yok! Camianın büyüklüğünden korkuyor, etkileşimden korkuyor! Aidiyet duygusu var, ondan çekiniyor! Çok önemli bir hakem 'Başkana göre hareket edeceğiz ama kalacaklar mı, gidecekler mi? Belli değil' diyor. Bu diyen bir hakem."

"Bizden önceki federasyonlar, kendi iradesiyle bu işi yönetmedi! Dışarıdan müdahaleler vardı. Hakemler de ondan dolayı 'Bunlar gidecek' diyor. Demek bir yerden bu gücü alabiliyor."

"UEFA Hakem Kurulu Başkanı, daha önce bizde de çalışmıştı... 'Bu ayrılan hakemlerde tecrübeli isimler var' dedi. Ben de 'İşimize karışma! En iyi arkadaşınız Cüneyt Çakır, Avrupa'da top model ama Türkiye'de güce göre hareket ediyor. Trabzonspor-Galatasaray maçında Denayer voleybol oynar gibi müdahale etti 'Yürü, yürü' dedi. O yüzden karışma dedim' ve sonra durdu."

"EN AZ HATA TÜRKİYE'DE"

"Ceferin ile geçen hafta üç saat görüştük ama İstanbul'da açılacak temsilcilik için konuştuk. Nisan ayı gibi açılacak, ana konu bu. Ceferin 'Türkiye'de bu kadar hakemleri neden eleştiriyorlar' dedi. Rosetti'yi çağırdı ve 5 büyük ligdeki hakem hatalarını istedi. Enteresan bir şey, en az hata Türkiye'de! Rakamlar bunlar! Sanki Türkiye'de iki takımdan başka takım yok, iki takım için ülke futbolunu mu feda edeceğiz!"

SURVIVOR'A YARIŞMACI MI ALIYORSUNUZ?"

"Slavko Vincic, şu an en iyi hakemlerden biri. Türkiye'ye operasyon yapmaya mı geliyor? Bütün geleceğini Türkiye'de bir maçta bitirecek, öyle mi?"

"Survivor'a yarışmacı mı alıyorsunuz? İnsanlara bu kadar büyük anlamlar yüklemenin masanı yok! TFF bir tarafta, UEFA Başkanı bir tarafta... Acun Ilıcalı, Slovenya'dan yarışmacı alabilir, cazip gelir yapar. Bu UEFA'ya, TFF'ye hakaret! herkesin, herkesle resimler var. Bu kadar büyük saçmalık olur mu? Herkes sağ duyulu olmalı, kafamızın arkasında bir plan yok. Adil ve eşit bir şekilde devam edeceğiz."

"GALATASARAY İLE SORUNUM YOK"

"Galatasaray ile sorunum yok ve asla da olmaz. Herkes, Fenerbahçe ile sorunum olmasını bekledi. Benim tarzım farklıydı, her başkan gibi değildim. Ama başkan olduğumdan beri eski defterleri kapattık. Galatasaray'ı yönetenler, beni Fenerbahçe ile yakın göstermek istiyor. Diyarbakır'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, herkese aynı şekilde yakınız."

"Türk hakemlerle operasyon yapmadık, uluslararası operasyon yapıyoruz, öyle mi? İnsanda vicdan olur. Trabzon'da bana küfür ediliyor, operasyon yapsam, kendi takımıma yaparım. Ailemden ölmüş insanlara küfür ediliyor. Trabzonspor, 1-2 maç kazandı da küme düşme hattından uzaklaştı. Biz, herkese eşit mesafedeyiz. Trabzonspor ve Sivasspor'un hali ortada. Dokunmak istesek, onlara dokunurduk! Ama yapmayız, bizde Allah korkusu var!"

"Galatasaray camiasını bana düşman etmek istiyorlarsa, benim düşmanım çok. Çocukluktan beri düşmanım var. Ben yanlış yapmıyorsam, bana düşman olsan ne olur? Sen, bana zarar veremezsin! Yanlış yaptığım ispatlandığı gün, o koltukta oturmam."

"Üzülüyorum, aynı dönemde başkanlık yaptık... Dursun Başkanı, Dursun ağabeyi 10 seneden fazladan beri tanırım. Bize karşı tavır alması anlaşılır gibi değil."

"GENEL SEKRETER TİYATRO ÇEVİRİYORSA..."

"Pazartesi günü iki kulübe yazı yazdık. Daha önce dört kulüp başkanı ile üç saat kahvaltı yaptık, herhalde bu da ilktir. Davetiye sonrası Genel Sekreter Eray Yazgan, Mecnun Başkanı aradı ve 'Salı divan kurulu var, çarşamba olması mümkün mü?' dedi. Sonra Fenerbahçe'ye sorduk ve onlar da çarşamba gününü kabul etti. Eray Yazgan'a Mecnun Başkan haber verdi ve anlaşıldı. Sonra bunun duyurusunu kamuoyuna yapmakta ne sıkıntı var? Rizespor maçından önce yapılmış bu açıklama... Bu açıklamada ne zarar var? Sizin Genel Sekreteriniz tiyatro çeviriyorsa, bunun sorumlusu biz değiliz."

DURSUN ÖZBEK İLE KONUŞMALARI

"Dursun Özbek ile salı akşamı konuştuk ve güzel konuşma geçti. 'Bizim, seninle problemimiz yok, rakiple ilgili problem var' dedi. 'Dostluktan başka bir şey yapmadım, bizi niye katıyorsun?' dedim. Sonra Dursun Özbek 'Bizim Giresun'da bir atasözü var, eşeğini dövmeyen, semerini döver' dedi ve ben de anlamını sormadım. Bir mesele yok yani aramızda."