Galatasaray’da Kerem Demirbay kararı!

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Kerem Demirbay, son haftalarda formaya hasret kaldı.



Sarı-kırmızılılarda Sara ve Lemina'nın transferleri sonrasında yedek kulübesine hapsolan tecrübeli oyuncunun yeniden Almanya'ya dönecek. Demirbay'ın menajerinin Bundesliga ekipleriyle görüşme halinde olduğu bildirildi.



31 yaşındaki orta saha, 2023 yılında Alman Ligi ekiplerinden Leverkusen'den Galatasaray'a 3.7 milyon euro'ya transfer oldu. Kerem, Hamburg, Hoffenheim, Düsseldorf ve Kaiserslautern gibi takımların formasını da giydi.