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Fenerbahçe'den derbi primi!

Futbolcular ve teknik heyet Galatasaray derbisine konsantre olmuş durumda. Yönetim de oyuncuların motivasyonunu artırmak için bu dev maça özel prim belirledi. Anderlecht maçı öncesinde yönetim, futbolcular ve teknik heyetle yaptığı toplantıda 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 11:52 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 11:52
Fenerbahçe’den derbi primi!

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    Süper Lig'de üst üste 7 maçını da kazanan ve şampiyonluk hedefine doludizgin devam eden Fenerbahçe, pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak.

    Şampiyonluk yolunda en kritik viraj olarak görülen bu karşılaşma hem camia hem taraftarlar hem de futbolcular için ayrı bir önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımdaki hedef; bu zorlu deplasmandan üç puanla dönerek hem ilk yarıdaki maçın rövanşını almak hem de puan farkını üçe düşürmek.

    1 MİLYON EURO PRİM

    Futbolcular ve teknik heyet Galatasaray derbisine konsantre olmuş durumda... Yönetim de oyuncuların motivasyonunu artırmak için bu dev maça özel prim belirledi. Anderlecht maçı öncesinde yönetim, futbolcular ve teknik heyetle yaptığı toplantıda 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı.

    KAPTANLAR ÖNCÜ OLDU

    RAMS Park'taki mücadeleden üç puanla dönülmesi halinde; oyuncu ayırt etmeksizin bu miktar dağıtılacak. Kaptanlar bu duruma öncü oldu.

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