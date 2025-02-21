Jose Mourinho futbol tarihinin en büyük intikam turunda olabilir!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile 3-0'ın rövanşında Belçika'da karşılaştı. Lotto Park'ta Youssef En-Nesyri ve Yusuf Akçiçek'in bulduğu gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Kanarya, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile 3-0'ın rövanşında Belçika'da karşılaştı. Lotto Park'ta Youssef En-Nesyri ve Yusuf Akçiçek'in bulduğu gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Kanarya, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Kanarya'nın Rangers'i elemesi halinde ise rakibi eski takımı Roma olabilir. İtalyan temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Jose Mourinho daha önce başkent temsilcisini çalıştırmıştı.
Sarı lacivertliler eğer İngiliz rakibini de saf dışı bırakırsa bu kez Tottenham ile eşleşme olasılığı bulunuyor. Ayrıca Manchester United'ın da rakibi olma şansı var.
"TARİHİN EN BÜYÜK İNTİKAM TURU"
İngiliz basını, Jose Mourinho'nun eski takımları; Roma, Manchester United ve Tottenham ile eşleşme ihtimalini gündeme taşıdı.
The Sun'da yer alan haberde, Portekizli teknik adam için, "Mourinho, futbol tarihinin en büyük intikam turuna çıkmak üzere olabilir." ifadeleri yer aldı.