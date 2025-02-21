Devler Hakan Çalhanoğlu’nun peşinde! Milli yıldız paylaşılamıyor

Hakan Çalhanoğlu (EPA)

BAYEN VAZGEÇMİYOR

Haberde ayrıca Bayern Münih'in, geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmediği öne sürüldü. Alman devinin, transferin gerçekleşmemesine rağmen milli futbolcunun menajeriyle temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Hakan ile Newcastle United dışında İngiltere'den bir ekibin daha ilgilendiği ve 31 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan'dan da bir takımın devrede olduğu öne sürüldü.

