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Devler Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde! Milli yıldız paylaşılamıyor

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, birçok dev kulübün listesinde bulunuyor. Yıldız oyuncu için devreye giren son takım Newcastle United oldu. Siyah beyazlı ekip ilk adımı da atıp araştırmalara başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 18:00 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 18:00
Devler Hakan Çalhanoğlu’nun peşinde! Milli yıldız paylaşılamıyor

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    Futbol hayatını uzun süredir İtalya'da sürdüren Hakan Çalhanoğlu, yaz aylarında Milano'dan ayrılabilir. Milli orta saha için Newcastle United harekete geçti. Team Talk'ta yer alan habere göre İngiliz temsilcisi, Hakan'ın şartlarını araştırıyor.

    Hakan Çalhanoğlu (EPA)Hakan Çalhanoğlu (EPA)

    BAYEN VAZGEÇMİYOR

    Haberde ayrıca Bayern Münih'in, geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmediği öne sürüldü. Alman devinin, transferin gerçekleşmemesine rağmen milli futbolcunun menajeriyle temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

    Hakan ile Newcastle United dışında İngiltere'den bir ekibin daha ilgilendiği ve 31 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan'dan da bir takımın devrede olduğu öne sürüldü.