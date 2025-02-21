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Eyüpspor - Beşiktaş maçı öncesi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda son durum!

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı devam ediyor. Süper Lig'de 25. haftayı açacak olan Eyüpspor - Beşiktaş karşılaşması öncesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki son durum dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar ise A Spor'da, karşılaşma saatindeki beklentileri değerlendirdi.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 17:41 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 17:41
Eyüpspor - Beşiktaş maçı öncesi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda son durum!

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    Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. 4. sıra için büyük önem taşıyan mücadele öncesinde Kasımpaşa'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki son durum görüntülendi.

    Eyüpspor - Beşiktaş maçı öncesi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki çalışmalar devam ediyor (AA)Eyüpspor - Beşiktaş maçı öncesi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki çalışmalar devam ediyor (AA)

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 20.00'de başlayacak randevuda kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 1 derece olacak. Karşılaşmanın bitimine yaklaşırken ise 0 dereceye düşecek.

    Eyüpspor - Beşiktaş maçı öncesi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki çalışmalar devam ediyor (AA)Eyüpspor - Beşiktaş maçı öncesi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki çalışmalar devam ediyor (AA)

    MGM Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar ise A Spor'a konuk olarak; "Kar yağışının Eyüpspor - Beşiktaş maçının oynanmasına engel olacağını tahmin etmiyorum ancak İstanbul'da buzlanma ve don yaşanabilir" diye konuştu.