Eyüpspor - Beşiktaş maçı öncesi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda son durum!

Beşiktaş , Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. 4. sıra için büyük önem taşıyan mücadele öncesinde Kasımpaşa'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 'ndaki son durum görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 20.00'de başlayacak randevuda kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 1 derece olacak. Karşılaşmanın bitimine yaklaşırken ise 0 dereceye düşecek.

Eyüpspor - Beşiktaş maçı öncesi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki çalışmalar devam ediyor (AA)

MGM Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar ise A Spor'a konuk olarak; "Kar yağışının Eyüpspor - Beşiktaş maçının oynanmasına engel olacağını tahmin etmiyorum ancak İstanbul'da buzlanma ve don yaşanabilir" diye konuştu.