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İngiltere'de Mourinho yorumu!

İngiliz basını, Jose Mourinho'nun eski takımları Roma, Manchester United ve Tottenham ile eşleşme ihtimalini gündeme taşıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 18:41 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 18:41
İngiltere’de Mourinho yorumu!

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    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda İskoçya'dan Rangers ile eşleşti.

    Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi durumunda çeyrek finalde Jose Mourinho'nun eski takımı Roma ile eşleşebilir. (Roma, son 16 turunda İspanya'dan Athletic Bilbao ile karşılaşacak.)

    Sarı-lacivertliler, daha sonraki turlara geçmesi durumunda ise yarı finalde yine Mourinho'nun eski takımı ve finalde Tottenham ile karşı karşıya gelebilir.

    İngiliz basını, Jose Mourinho'nun eski takımları; Roma, Manchester United ve Tottenham ile eşleşme ihtimalini gündeme taşıdı.

    The Sun'da yer alan haberde, Portekizli teknik adam için, "Mourinho, futbol tarihinin en büyük intikam turuna çıkmak üzere olabilir." ifadeleri yer aldı.

    Rangers cephesinden Fenerbahçe yorumu!Rangers cephesinden Fenerbahçe yorumu!
    Rangers cephesinden Fenerbahçe yorumu!

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