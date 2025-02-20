Manchester City’de 8 yolcu birden! Sezonun faturası onlara çıktı

İngiliz basınından Daily Star'ın haberine göre, Manchester City 8 futbolcuyla yollarını ayıracak. Takımdan ayrılması beklenen isimler arasında Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Ederson, John Stones ve Mateo Kovacic gibi önemli oyuncular bulunuyor.

İlkay Gündoğan (REUTERS)

İLKAY GÜNDOĞAN DA GİDİYOR!

Sezon başında Barcelona'dan bedelsiz olarak transfer edilen 34 yaşındaki tecrübeli orta saha İlkay Gündoğan'ın da takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Deneyimli futbolcunun adı, geçtiğimiz kış transfer döneminde Süper Lig devi Galatasaray ile anılmıştı. Sabah gazetesine göre, sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Dries Mertens'in yerine İlkay Gündoğan'ı transfer etmeyi planlıyor.

2 GOLÜ VAR

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan, bu sezon çıktığı 35 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.