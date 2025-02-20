Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten çarpıcı açıklama: Maç mı sattım?

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında önemli ifadelere yer verdi. Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş'ta çalıştığım için sevinmemişim! Beşiktaş'ta çalıştığım için maç mı satacağım. Ben Beşiktaş'tayken Trabzonspor'a 3-0 kaybettim, Trabzonspor'a maçı mı sattım! Benim bir duruşum var. Benim Trabzonspor'daki yerim belli" diye konuştu.



Şenol Güneş, Uğurcan Çakır'a Beşiktaş maçında edilen küfürler ile ilgili olarak ise, "Başkan ve kulüp, gerekli cevabı çok kısa ama anlamlı ve büyük bir şekilde verdi, 'efendilik de bir tavırdır'. O kadar. Bizim bir yanlışımız yok, niye bizim üzerimizde kalıyor. Oyuncularıma hakemle, seyirciyle, rakiple işiniz yok diyorum. Bu konuda da eleştiriliyorum. Diğer takımların hocalarına bakın, hakemlere neler yapıyorlar, hakemler ağızlarını açmıyorlar" dedi.



Güneş, "Sonuçlar olumsuz olduğu için zor bir dönemden geçiyoruz. Sevdası büyük olanın imtihanı büyük olur. Allah, kalbinde kötülük olanlara izin vermesin. Basit insanlar iftira atar, dürüstler hep sabreder" diye konuştu.

BANZA BÜTÇEMİZİ AŞIYOR

Şenol Güneş, Simon Banza için, "Banza ile ilgili şu anda zor. Bizim bütçemizi aşan bir durumda. Bizi seviyor, katılımı iyi ama rakamsal değeri uygunsa alırız. Şu anda zaten onun için 'Forvet alalım.' diyoruz. Bizde oynamış, verimli olmuş, o da gelmek istiyor, bütçesi de uygun hemen alırız" yanıtını verdi.