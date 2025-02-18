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Valverde'den Arda Güler itirafı!

Real Madrid kaptanlarından Fede Valverde, Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu için "Real Madrid'de önünde onu bekleyen çok faza bir gelecek ve kariyer var. Bizim için takımdaki 25 futbolcudan biri. Kulübün idolü olmak, Madrid'de iz bırakmak için gerekli kaliteye sahip." dedi.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 16:50 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 16:50
Valverde’den Arda Güler itirafı!

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    Real Madrid takımının kaptanı Federico Valverde, "mükemmel" olarak değerlendirdiği takım arkadaşı Arda Güler'in "takımın idolü" olmak için önünde çok fazla geleceğinin olduğunu söyledi.

    Uruguaylı futbolcu Valverde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.

    "Arda ile iyi arkadaş olduğunuzu biliyorum. Son haftalarda çok az süre alıyor. Takım içindeki morali nasıl?" şeklindeki soruya, "Mükemmel" cevabın verdi.

    Milli futbolcu için "Real Madrid'de önünde onu bekleyen çok faza bir gelecek ve kariyer var. Bizim için takımdaki 25 futbolcudan biri. Kulübün idolü olmak, Madrid'de iz bırakmak için gerekli kaliteye sahip." diyen Valverde, Arda'nın şu anda yaşadığı sorunları tüm futbolcular gibi Real Madrid'e ilk geldiğinde kendisinin de yaşadığını belirtti.

    Valverde, şu ifadeleri kullandı:

    "Genç futbolcular kiralık gitmek veya oynamak için çok maç beklemek durumunda. Ama bu seni daha kuvvetli ve daha olgun bir futbolcu yapıyor. Günü geldiğinde fırsatı iyi değerlendirmek için bunlar seni hazır duruma getiriyor. Arda çok hazır. Arda'da her şeyin bir nedeni var."

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