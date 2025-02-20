Galatasaray - AZ Alkmaar CANLI 🔴 UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı TRT 1 mobil canlı

GALATASARAY'DA EKSİK OYUNCULAR

Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor. İlk maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan cezalı durumda. Ayrıca sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi bu mücadelede forma giyemeyecek.