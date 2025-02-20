SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray - AZ Alkmaar CANLI 🔴 UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı TRT 1 mobil canlı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında AZ Alkmaar'ı konuk ediyor. İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, tur şansını RAMS Park'ta oynanacak bu mücadeleye bıraktı. Futbolseverler, Galatasaray - AZ Alkmaar maçını canlı izlemek için yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 20:46 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 20:47
Galatasaray - AZ Alkmaar CANLI 🔴 UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı TRT 1 mobil canlı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş mücadelesi, 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadelede sarı-kırmızılı ekip, turu geçmek için sahada olacak.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    GALATASARAY - AZ ALKMAAR CANLI İZLEME LİNKİ

    UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın kritik rövanş maçlarını canlı izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1 canlı yayın linki aşağıda:

    🔴 TRT 1 CANLI İZLE

    GS MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

    ASpor CANLI YAYIN

    GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI İLK 11'LERİ

    GALATASARAY: Günay, Sanchez, Cuesta, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen

    GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

    İlk maçı 4-1 kaybeden Galatasaray, rövanşta 4 farklı galibiyet alması durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Eğer sarı-kırmızılılar maçı 3 farklı skorla kazanırsa mücadele uzatmalara gidecek. Diğer skor senaryolarında ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

    GALATASARAY'DA EKSİK OYUNCULAR

    Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor. İlk maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan cezalı durumda. Ayrıca sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi bu mücadelede forma giyemeyecek.

    RAMS Parkta son durum! İşte Galatasaray - AZ Alkmaar öncesi zeminRAMS Parkta son durum! İşte Galatasaray - AZ Alkmaar öncesi zemin
    RAMS Park'ta son durum! İşte Galatasaray - AZ Alkmaar öncesi zemin
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic! Kim bu hakem? Uyuşturucu ve fuhuş bombasıGalatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic! Kim bu hakem? Uyuşturucu ve fuhuş bombası
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic! Kim bu hakem? Uyuşturucu ve fuhuş bombası

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Fitne girişimi ya da…
    CANLI | İstanbul’da yarın okullar tatil edildi | Motosiklet ve kuryelere saat verildi: İkinci bir emre kadar trafiğe çıkışları yasak
    Türk Telekom
    Galatasaray - AZ Alkmaar | CANLI
    Galatasaray’a transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak
    CHP’de şaibe ile gelen koltuk mahkeme ile gidecek korkusu! Özgür Özel dün alternatifsiz dediği Lütfü Savaş’a bugün piyon dedi
    UTTS örnek oldu
    Trump’tan Kiev’e diplomatik füze! Son 48 saatte ne yaşandı? Zelenskiy’e neden öfkeli?
    Yenidoğan Çetesi davasında elebaşı Fırat Sarı’nın avukatı savcıyı hedef aldı!
    Trump’tan fondaş gazetelere darbe! Paralarını kesmişti aboneliği de yasakladı
    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi
    CHP’den yine tavşan aday oyunu! İmamoğlu’nun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa etti
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic! Kim bu hakem? Uyuşturucu ve fuhuş bombası
    TÜSİAD’ın tepesine operasyon! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a yurt dışı yasağı | İfadeleri ortaya çıktı
    ADANA KEBAPTA DOMUZ ETİ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde skandal!
    Trump Jr.’dan Zelenskiy’e dansöz göndermesi! Meşhur videoyu paylaştı Savaşı bizim paramız olmadan kazansın dedi
    Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası
    Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu gram altın ve dolar ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memiş’ten flaş tahmin
    Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!
    Aslı Baykal’dan Ahlaklı ve şaibesiz yeni kurultay çıkışı! CHP’de yerel seçim korkusu... İptali gündeme gelebilir