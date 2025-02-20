Galatasaray - AZ Alkmaar CANLI 🔴 UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı TRT 1 mobil canlı

Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş mücadelesi, 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadelede sarı-kırmızılı ekip, turu geçmek için sahada olacak.
Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş mücadelesi, 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadelede sarı-kırmızılı ekip, turu geçmek için sahada olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın kritik rövanş maçlarını canlı izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1 canlı yayın linki aşağıda:
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GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI İLK 11'LERİ
GALATASARAY: Günay, Sanchez, Cuesta, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen
İlk maçı 4-1 kaybeden Galatasaray, rövanşta 4 farklı galibiyet alması durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Eğer sarı-kırmızılılar maçı 3 farklı skorla kazanırsa mücadele uzatmalara gidecek. Diğer skor senaryolarında ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.
Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor. İlk maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan cezalı durumda. Ayrıca sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi bu mücadelede forma giyemeyecek.