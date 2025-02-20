Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki yıldızı Yusuf Akçiçek için Avrupa devleri sıraya girdi!

Fenerbahçe 'de forma giydiği ilk günden itibaren ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek , Avrupa devlerinin takibinde. Sarı- Lacivertliler'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho 'nun üzerine titrediği 19 yaşındaki stoper için devler sıraya girmiş durumda.

AKIN EDECEKLER Avrupa'daki ünlü scoutlar, Anderlecht ile oynanan ilk maçta performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcuyu Belçika'da oynanacak rövanş karşılaşmasında yakından takip edecek. Alman devi Bayern Münih başta olmak üzere Avrupa'nın 4 önemli kulübünün scoutları bugün genç stoperi mercek altına alacak.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Yusuf Akçiçek Avrupa devlerinin radarında (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Avrupa'nın dev kulüplerinin bir süre daha Yusuf Akçiçek'i takip edeceği ve sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'de Mourinho'nun yönetim ile sürekli temas halinde olduğu ve genç oyuncunun transferi için acele edilmemesini istediği belirtildi.

Genç oyuncunun idmanlardan sonra özel çalışmalarını sürdürdüğü ve Mourinho'nun söylediklerini harfiyen yerine getirdiği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe forması altında bu sezon 11 karşılaşmada süre bulan genç futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.