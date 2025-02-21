Jose Mourinho'dan derbi açıklaması! "Önce döner"

Jose Mourinho (AA)

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"Mutluyum kaybetmeden bir üst tura çıktığımız için. Oyuncularımın performansından mutluyum. 2-1 geriye düştükten sonra da sakin kaldık.

Bu tarz maçlarda en önemli şey tur atlamaktır ama beraberliği de aldık. Beraberliği yakaladıktan sonra zaten maçı bitirmiş olduk. Soğuk bir hava vardı. Zemin harika değildi. Risk alarak Mert'i oyuna sokmamız gerekti.

Şu anda dinlenmeyi hak ediyoruz. Otele gidip döner yemeyi hak ediyoruz. Sonrasında dizimi izlemeyi hak ediyorum. Bunun keyfini çıkaracağım ve ardından yarın sabah derbi maçı düşünmeye başlayacağım."