Rekorlarla alay ediyor! Galatasaray Süper Lig’de 22 ayda 67 maç 59 galibiyet elde ederek şov yaptı

Bu sezon Avrupa performansıyla ağır eleştirilen alan ve son olarak Alkmaar deplasmanında 4-1'lik mağlubiyet yaşayan Galatasaray buna karşın Süper Lig'de inanılmaz işlere imza atıyor.
Bu sezon Avrupa performansıyla ağır eleştirilen alan ve son olarak Alkmaar deplasmanında 4-1'lik mağlubiyet yaşayan Galatasaray buna karşın Süper Lig'de inanılmaz işlere imza atıyor.
Bu sezon 23 maçta aldığı 20 galibiyetle tarihin en iyi performansını sergileyen Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde adeta rekorlarla dalga geçiyor.
Cimbom 23 Nisan 2023'te yaşadığı 3-1'lik Beşiktaş yenilgisinden bu yana ligde 22 ay içinde çıktığı 67 karşılaşmada sadece 2 kez mağlup oldu.
Bu süreçte yalnızca Hatayspor ve Fenerbahçe önünde kaybeden Galatasaray buna karşın 59 galibiyet ve 6 beraberlik alarak ulaşılması çok zor bir başarıya imza attı. Söz konusu süreçte yüzde 88 gibi inanılmaz bir galibiyet yüzdesi ve 2.73'lük puan ortalaması yakalandı.