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Rekorlarla alay ediyor! Galatasaray Süper Lig'de 22 ayda 67 maç 59 galibiyet elde ederek şov yaptı

Avrupa’daki skorlar nedeniyle eleştirilen Galatasaray buna karşın Süper Lig’de rekorlarla alay ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde son 22 ay içinde oynadığı 67 maçta sadece 2 yenilgi alırken, 59 galibiyet yaşadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
Rekorlarla alay ediyor! Galatasaray Süper Lig’de 22 ayda 67 maç 59 galibiyet elde ederek şov yaptı

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    Bu sezon Avrupa performansıyla ağır eleştirilen alan ve son olarak Alkmaar deplasmanında 4-1'lik mağlubiyet yaşayan Galatasaray buna karşın Süper Lig'de inanılmaz işlere imza atıyor.

    Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 22 ay içinde oynadığı 67 maçta 2 yenilgi aldı.(AA)Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 22 ay içinde oynadığı 67 maçta 2 yenilgi aldı.(AA)

    Bu sezon 23 maçta aldığı 20 galibiyetle tarihin en iyi performansını sergileyen Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde adeta rekorlarla dalga geçiyor.

    Rekorlarla alay ediyor! Galatasaray Süper Lig'de 22 ayda 67 maç 59 galibiyet elde ederek şov yaptı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Rekorlarla alay ediyor! Galatasaray Süper Lig'de 22 ayda 67 maç 59 galibiyet elde ederek şov yaptı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Cimbom 23 Nisan 2023'te yaşadığı 3-1'lik Beşiktaş yenilgisinden bu yana ligde 22 ay içinde çıktığı 67 karşılaşmada sadece 2 kez mağlup oldu.

    Galatasaray yüzde 88 gibi inanılmaz bir galibiyet yüzdesi ve 2.73'lük puan ortalamasına sahip. (AA)Galatasaray yüzde 88 gibi inanılmaz bir galibiyet yüzdesi ve 2.73'lük puan ortalamasına sahip. (AA)

    Bu süreçte yalnızca Hatayspor ve Fenerbahçe önünde kaybeden Galatasaray buna karşın 59 galibiyet ve 6 beraberlik alarak ulaşılması çok zor bir başarıya imza attı. Söz konusu süreçte yüzde 88 gibi inanılmaz bir galibiyet yüzdesi ve 2.73'lük puan ortalaması yakalandı.

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