Rekorlarla alay ediyor! Galatasaray Süper Lig’de 22 ayda 67 maç 59 galibiyet elde ederek şov yaptı

Galatasaray yüzde 88 gibi inanılmaz bir galibiyet yüzdesi ve 2.73'lük puan ortalamasına sahip. (AA)



Bu süreçte yalnızca Hatayspor ve Fenerbahçe önünde kaybeden Galatasaray buna karşın 59 galibiyet ve 6 beraberlik alarak ulaşılması çok zor bir başarıya imza attı. Söz konusu süreçte yüzde 88 gibi inanılmaz bir galibiyet yüzdesi ve 2.73'lük puan ortalaması yakalandı.

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