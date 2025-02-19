Kerem ve Orkun gol attı! Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün gol attığı karşılaşmada Fransa temsilcisi Monaco ile 3-3 berabere kalarak son 16 turuna çıktı. "Devler Ligi" play-off turunda Benfica, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Monaco'yu konuk etti.