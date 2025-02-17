Trabzonspor’dan yeni başlangıç

Son dönemde kalesini gole kapattığı maçlar oynayarak galibiyetler alan ve çıkış yakalayan Trabzonspor , 23. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu. Bordo mavililer, dev randevuda yakaladığı üstünlüğe rağmen karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Simon Banza (İHA)

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Fırtına'da teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularını eleştirilerden uzak tutmak ve sadece oyuna odaklanmalarını sağlamak için mesai harcayacak.

Her oyuncusuyla özel ilgilenecek olan deneyimli teknik direktör, son karşılaşmadaki eksikleri göstererek Gaziantep FK maçına hazır çıkmak amacında.