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Trabzonspor'dan yeni başlangıç

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan 2-1 mağlup ayrılan Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla birlikte yeni bi sayfa açmak ve üst üste galibiyetler almak istiyor.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 20:55 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 21:00
Trabzonspor’dan yeni başlangıç

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    Son dönemde kalesini gole kapattığı maçlar oynayarak galibiyetler alan ve çıkış yakalayan Trabzonspor, 23. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu. Bordo mavililer, dev randevuda yakaladığı üstünlüğe rağmen karşılaşmadan puansız ayrıldı.

    Simon Banza (İHA)Simon Banza (İHA)

    Bu sezon istediği sonuçları alamayan Fırtına'da teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularını eleştirilerden uzak tutmak ve sadece oyuna odaklanmalarını sağlamak için mesai harcayacak.

    Her oyuncusuyla özel ilgilenecek olan deneyimli teknik direktör, son karşılaşmadaki eksikleri göstererek Gaziantep FK maçına hazır çıkmak amacında.

    Ozan Tufan (İHA)Ozan Tufan (İHA)

    Kırmızı siyahlılara karşı 3 puan mücadelesi verecek olan Fırtına'da kadro değişebilir. Vişça'nın goldeki katkısı haricinde oyunun genelindeki düşük performansı sonrasında Oleksandr Zubkov ilk 11'de görevlendirilebilir.

    Orta sahada ise Ozan'ın yerine ise Folcarelli veya Lundstram oynayabilir.