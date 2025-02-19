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Geleceğin yıldızı Fenerbahçe'ye! Sezon sonu imza var

Devre arası transfer dönemini yoğun bir şekilde geçiren Fenerbahçe, geleceğe yatırım olarak Mimovic'i kadrosuna katmıştı. 20 yaşındaki bek sezon sonuna kadar Zenit'e kiralanırken sarı lacivertlilerin, geleceğin yıldızı olarak gösterilen 19'luk bir stoperin peşinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 11:07 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 11:07
Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

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    Başlıkların Devamı

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyor. Son olarak sahasında Kasımpaşa'yı mağlup eden sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ı takip ediyor.

    UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turu kapısını aralayan Kanarya, 3-0'ın rövanşında Anderlecht ile Belçika'da karşılaşacak.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

    SAKATLARDAN MÜJDE

    Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan sevindirici bir haber geldi.

    Sarı lacivertlilerde Oosterwolde ve Becao'nun sezonu kapatmasının hemen ardından Mert Müldür, Diego Carlos, Djiku, Çağlar, İsmail ve Livakovic'in sakatlık haberleri geldi.

    Öte yandan bireysel çalışmalara başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in takıma katılması bekleniyor.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

    DERBİ MÜCADELESİNDE GÖREV ALABİLİR

    Başarılı kaleci Livakovic'in UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Şubat Perşembe günü oynayacakları Anderlecht maçına yetişme ihtimali bulunsa da Portekizli çalıştırıcı tecrübeli file bekçisini Galatasaray derbisine saklayabileceği öğrenildi.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEKLER

    Fenerbahçe'nin milli oyuncuları Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in ise Galatasaray derbisine kadar hazır hale gelecekleri bekleniyor.

    İsmail ve Çağlar'ın kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecekleri kaydedildi.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

    GOL REKORU KIRILABİLİR

    Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Mourinho futbol anlayışına dair önyargıları kırdı.

    Sarı-lacivertli takımın kazandığı maçlarda bile 'Savunma futbolu oynattığı' gerekçesiyle eleştiri alan Portekizli hocanın takımı, son haftalarda elde ettiği farklı galibiyetlerle adeta gol makinesine dönüştü.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

    2.31'LİK GOL ORTALAMASI YAKALADI

    Fenerbahçe, tüm kulvarlarda oynadığı 38 resmi maçta 88 gol atma başarısı gösterdi ve maç başına 2.31'lik bir gol ortalaması sağladı.

    Bu sezon en farklı galibiyetini ligde Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor karşısında 5-0'lık sonuçla aldı. En çok gol attığı maç ise 6-2 kazandığı Kayserispor karşılaşması oldu. Sarı lacivertliler, son iki müsabakasını (Anderlecht-Kasımpaşa) ise 3'er golle üstün kapattı.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

    14 MAÇLIK SERİ

    Fenerbahçe vites yükseltti, hedeflere doğru ilerliyor. Üç kulvarda da yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertliler, alınan başarılı sonuçlar sonrasında üzerindeki kara bulutları dağıttı.

    Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i, üç gün sonra ise Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, hem aldığı sonuçlar hem de sergilediği performansla taraftarlarının gönlünü kazandı.

    Son olarak Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla deviren Jose Mourinho'nun öğrencileri, ligde üst üste 7'nci galibiyetini alarak bu alandaki serisini geliştirdi.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

    YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR

    Sarı-kanarya, Avrupa, Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere ise son oynadığı 14 mücadelede de yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe, bu maçların 11'inden zaferle ayrıldı ve sadece 3 karşılaşmada rakipleriyle berabere kaldı.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

    EN-NESYRI REKORA KOŞUYOR

    Fenerbahçe'de Youssef En- Nesyri fırtınası esiyor. Üst üste attığı gollerle sarı-lacivertlileri zaferden zafere taşıyan Faslı oyuncu, sezon başında kendini eleştirenlere de çok net yanıtı sahada veriyor.

    Sergilediği performansla taraftarların gönlüne bir anda taht kuran Nesyri, adım adım da kariyer rekoruna ilerliyor. Ligde son oynanan Kasımpaşa mücadelesinde iki gol atan 27 yaşındaki Faslı santrfor, ligdeki gol sayısını da 15'e yükseltti.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

    1 GOLE EN GOLCÜ DÖNEMİNİ EGALE EDECEK

    Toplamda bu sezon Fenerbahçe formasını 35 maçta terleten En-Nesyri, 23 kez ağları sarstı, 3 defa da asist yaptı.

    Attığı gollerle son yıllardaki performanslarını geriden bırakan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla kalan maçlarda 1 gol daha atarsa, Sevilla'daki 2020-21 sezonundaki en golcü dönemini egale edecek. İki gol atması halinde ise kariyer rekoru kıracak. En-Nesyri, profesyonel kariyerinde ise ilk kez 26 gole direkt katkı sağladı.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

    SON 8 MAÇTA 12 GOL

    Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En Nesyri, Kasımpaşa maçında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki forma giydiği son 8 maçta 12 gol atan En Nesyri, bu maçlar içinde sadece Konyaspor ağlarını sarsamadı.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

    6 MAÇTA DUBLE YAPTI

    Faslı Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı, Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarıyla, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurum FK mücadelesinde duble yaptı.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

    TRANSFER HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

    Devre arası transfer dönemini yoğun bir şekilde geçiren Fenerbahçe, geleceğe yatırım olarak Mimovic'i kadrosuna katmıştı. 20 yaşındaki bek sezon sonuna kadar Zenit'e kiralanırken sarı lacivertlilerin 19'luk bir stoperin peşinde olduğu öğrenildi.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

    IGOR ORLİKOWSKİ SÜRPRİZİ

    Fenerbahçe, Zaglebie Lubin forması giyen Igor Orlikowski'yi gündemine aldı. Polonya U19 milli takımının da formasını giyen 19'luk stoper, bu sezon ligde 18 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

    Kanarya, piyasa değeri 1.5 milyon euro olan ve geleceğin yıldızı olarak gösterilen Igor Orlikowski'yi sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var

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