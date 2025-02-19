Fener’in Faslı yıldızı En Nesyri tarihe geçiyor! Gol krallığı yarışında ikinci sırada

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri attığı gollerle dikkat çekiyor. Süper Lig'de 15 gole imza atan tecrübeli oyunu gol krallığı yarışı veriyor. Fenerbahçe'nin süper golcüsü, bu sezon 35 maçta 23 gol atarken 0.66 gol ortalaması yakaladı.

Fener'in Faslı yıldızı En Nesyri en çok gol ortalamalı ikinci oyuncu oldu. (AA)



En Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en yüksek gol ortalamalı ikinci oyuncusu konumunda. Yabancı futbolcular arasında ise zirvede yer alıyor. İlk sırada Tanju Çolak yer alıyor. Faslı forvet Youssef En-Nesyri, 2025 yılına inanılmaz bir başlangıç yaptı.

En-Nesyri, Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok gol atan futbolcu oldu. (AA)



Yeni yılda tam 9 defa gol atan En-Nesyri, Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok gol atan futbolcu oldu. Yeni yılda ligdeki 7 maçında 6'sında forma giydi ve 5 karşılaşmada gol sevinci yaşadı. En-Nesyri, Adana Demir, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında 2'şer kez gol attı.

En Nesyri, bu sezon oynadığı 35 resmi maçta 23 gol atarken 4 asist yaptı. (Takvim.com.tr)



En Nesyri, bu sezon oynadığı 35 resmi maçta 23 gol atarken 4 asist yaptı. Toplamda 27 gole katkıda bulundu. Yıldız oyuncunun Süper Lig'de 22 karşılaşmada 15 golü bulunuyor.