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Fenerbahçe'ye 3 müjde!

Fenerbahçe'de bireysel çalışmalara başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in takıma katılması bekleniyor. Milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in ise Galatasaray derbisine kadar hazır hale gelmeleri bekleniyor.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 14:18 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 14:18
Fenerbahçe’ye 3 müjde!

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    Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan sevindirici bir haber geldi.

    Sarı lacivertlilerde Oosterwolde ve Becao'nun sezonu kapatmasının hemen ardından Mert Müldür, Diego Carlos, Djiku, Çağlar, İsmail ve Livakovic'in sakatlık haberleri geldi.

    Öte yandan bireysel çalışmalara başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in takıma katılması bekleniyor.

    DERBİ MÜCADELESİNDE GÖREV ALABİLİR

    Başarılı kaleci Livakovic'in UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Şubat Perşembe günü oynayacakları Anderlecht maçına yetişme ihtimali bulunsa da Portekizli çalıştırıcı tecrübeli file bekçisini Galatasaray derbisine saklayabileceği öğrenildi.

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEKLER

    Fenerbahçe'nin milli oyuncuları Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in ise Galatasaray derbisine kadar hazır hale gelmeleri bekleniyor.

    İsmail ve Çağlar'ın kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecekleri kaydedildi.

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